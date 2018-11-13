19搶5 比實力更比組織戰

金門鄉鎮長20搶6，競爭十分激烈。（李金生攝）

友善列印
中國時報
／金門報導
金門選戰最前線硝煙瀰漫，中央公路兩旁插滿候選人競選旗幟。（李金生攝）

金門6鄉鎮長選舉，除了烏坵鄉僅蔡永富1人同額競選外，其餘5鄉鎮共有19人角逐，競爭十分激烈。

烏坵鄉 唯一同額競選

其中人口數最多的金城鎮5搶1，3度叩關的前副議長歐陽彥木志在必得，基本盤穩固之外，更有縣長陳福海陣營的奧援，加上前福建省政府主席顏忠誠、老縣長李炷烽等人出面相挺，決戰期聲勢看漲。

出身鎮代並3任縣議員，勤跑地方的李誠智，擁有傳統國民黨支持力量，一路與縣長候選人楊鎮浯搭配，看好度也不遑多讓。

主攻青年選票，也深入鄉間，又有后浦許氏宗親力挺的許燕輝，聲勢持續上漲，選民的關注度和網路聲量暴增，也有在混戰中突破重圍、脫穎而出的機會。

5搶1的金寧鄉以出身村長，為人海派交遊廣闊，現任鄉代會主席的陳成泉最被看好。同樣也有鄉代會主席經歷，從政20多年的李正騰則有大古寧鄉親相挺，與以湖下、安美區為基本盤的楊忠俊，有最後一搏的實力和機會。

金湖鎮 陳文顧暫領先

金湖鎮則是扎根深厚，擁有陳坑、下坑、山外、新頭和湖前、塔后5陳基本盤的現任里長陳文顧以較大差距領先唯一對手林長鴻，短期內生變可能性不高。

4搶1的金沙鎮則是獲國民黨提名，陳福海和楊鎮浯2人都曾站台相挺的王石堆，與現任鎮代會副主席吳有家火拚局勢，2人各擅勝場，聲勢和看好度在五五波間，戰況十分膠著。

離島烈嶼鄉則是3搶1，從2任鄉代會主席轉換跑道的洪若珊，家族和個人長期經營地方，又有洪氏宗親力挺，支持度明顯領先，目前勤跑旅台鄉親票，情況更加穩定。同樣是宗親，也從鄉代會副主席出發的洪燕玉，有旅台鄉親相挺，但因起步較晚，仍在後努力追趕。

擔任過縣議員的前鄉長林金量，雖有豐富行政經驗優勢，也有林姓宗親的支持，但在鄉親求新、求變的希望下，選戰打來格外辛苦。

(中國時報)

綠營苦戰 恐改寫政治版圖 國民黨大幅領先 民進黨拚通霄突…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。