19搶5 比實力更比組織戰

2018年11月13日 04:11 中國時報 李金生 ／金門報導 ／金門報導

金門選戰最前線硝煙瀰漫，中央公路兩旁插滿候選人競選旗幟。（李金生攝）

金門6鄉鎮長選舉，除了烏坵鄉僅蔡永富1人同額競選外，其餘5鄉鎮共有19人角逐，競爭十分激烈。

烏坵鄉 唯一同額競選

其中人口數最多的金城鎮5搶1，3度叩關的前副議長歐陽彥木志在必得，基本盤穩固之外，更有縣長陳福海陣營的奧援，加上前福建省政府主席顏忠誠、老縣長李炷烽等人出面相挺，決戰期聲勢看漲。

出身鎮代並3任縣議員，勤跑地方的李誠智，擁有傳統國民黨支持力量，一路與縣長候選人楊鎮浯搭配，看好度也不遑多讓。

主攻青年選票，也深入鄉間，又有后浦許氏宗親力挺的許燕輝，聲勢持續上漲，選民的關注度和網路聲量暴增，也有在混戰中突破重圍、脫穎而出的機會。

5搶1的金寧鄉以出身村長，為人海派交遊廣闊，現任鄉代會主席的陳成泉最被看好。同樣也有鄉代會主席經歷，從政20多年的李正騰則有大古寧鄉親相挺，與以湖下、安美區為基本盤的楊忠俊，有最後一搏的實力和機會。

金湖鎮 陳文顧暫領先

金湖鎮則是扎根深厚，擁有陳坑、下坑、山外、新頭和湖前、塔后5陳基本盤的現任里長陳文顧以較大差距領先唯一對手林長鴻，短期內生變可能性不高。

4搶1的金沙鎮則是獲國民黨提名，陳福海和楊鎮浯2人都曾站台相挺的王石堆，與現任鎮代會副主席吳有家火拚局勢，2人各擅勝場，聲勢和看好度在五五波間，戰況十分膠著。

離島烈嶼鄉則是3搶1，從2任鄉代會主席轉換跑道的洪若珊，家族和個人長期經營地方，又有洪氏宗親力挺，支持度明顯領先，目前勤跑旅台鄉親票，情況更加穩定。同樣是宗親，也從鄉代會副主席出發的洪燕玉，有旅台鄉親相挺，但因起步較晚，仍在後努力追趕。

擔任過縣議員的前鄉長林金量，雖有豐富行政經驗優勢，也有林姓宗親的支持，但在鄉親求新、求變的希望下，選戰打來格外辛苦。

(中國時報)