國民黨大幅領先 民進黨拚通霄突圍

2018年11月13日 04:11 中國時報 陳慶居 ／苗栗報導 ／苗栗報導

苗栗縣五合一選舉，現任縣長徐耀昌目前支持度和看好度都領先其他對手，可望繼續為國民黨維持藍色執政外，他也扮演母雞角色帶領小雞奮力衝刺，尤其在民進黨中央執政不利的氛圍下，鄉鎮市長的選情十分看好，評估可以增加1到2個區，民進黨則要看縣黨部主委杜文卿，在超級戰區通霄鎮能否殺出重圍。

穩拿5區 8地勝券在握

苗栗縣有18個鄉鎮市，現任鄉鎮市長中，苗栗市、頭份市、竹南鎮、通霄鎮及卓蘭鎮，均為無黨籍，苑裡鎮是唯一民進黨籍，其餘12鄉鎮全為國民黨籍。藍、綠、無黨籍席次比例，分別為12、1、5。

下屆鄉鎮市長選舉，國民黨在竹南有2人報准參選，其他12鄉鎮市都有提名候選人，民進黨僅針對竹南與泰安提名，不過兩黨各有候選人以無黨籍身分參選，包括從苑裡轉戰通霄的杜文卿。

公館、三灣、造橋和西湖都是同額競選，4席可說篤定連任或當選，加上頭屋3候選人均國民黨籍，藍營已穩拿5席，另有8個鄉鎮市，若無意外也勝券在握，藍營版圖可望從現有12區增加1區以上。

指標性的縣治所在苗栗市，國民黨提名的縣議員邱鎮軍，對上綠營以無黨籍參選的張喜慶之外，黨內初選失利的市代會主席賴桂煖也全力搶攻，但一般認為邱仍會突圍勝出。

頭份三強鼎立 苦戰竹南

而人口最多的頭份市，其實也是縣長選舉當中「雙徐」的基本盤，勝負指標，目前都是國民黨陳永賢、無黨籍羅雪珠及無黨籍的黃育烈，呈三強鼎立狀態，勝負難分。竹南鎮則因國民黨2人以報准方式參選，對手又是前鎮長、立委的康世儒，外界評估是藍營的艱困選區。

至於民進黨部分，8年前杜文卿順利為綠營搖旗苑裡，成為第一個民進黨執政鄉鎮，杜即將2屆任滿，他此次提出發放台電回饋金每年每人1500元政見，能否得到回響，同時為民進黨持續搶下1席鄉鎮市長，則尚待觀察。

(中國時報)