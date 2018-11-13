彰市員林藍綠對決 關鍵指標

2018年11月13日 04:11 中國時報 鐘武達 、 吳敏菁 、 謝瓊雲 ／彰化報導 ／彰化報導

彰化縣鄉鎮市長選舉，在中央執政等大環境對民進黨不利下，除縣長魏明谷陷入苦戰，12個執政鄉鎮也因藍軍氣勢崛起，選情變膠著，其中彰化市與員林市呈綠、藍對戰局勢，將是兩黨能否延續縣轄市政權的關鍵指標。

鹿港 藍營分裂

彰化市長選情高潮迭起，民進黨林世賢、國民黨張東正，各擁基本盤，藍綠對決態勢明顯，但無黨黃玉芬也有穩定支持群眾，並搶攻政黨之外的票源，第3勢力崛起讓選情更緊繃，成3強鼎立局面。

和美鎮國民黨阮厚爵拚連任，這裡的藍營勢力穩固，被各方看好，民進黨陳文彬8月中決定辭掉文化局長，奮力一搏。

員林 綠陷苦戰

鹿港鎮4人角逐，藍營分裂，國民黨提名許志宏，但前議員施性鍾脫黨參選，民進黨則提名潘順良，除無黨黃敦義是政治素人，其餘都是政壇老將，也形成3強鼎立。

員林市長5人角逐，主要仍為游振雄、陳秋蓉藍綠對決，選民結構藍大於綠，過去不曾有民進黨籍勝出，如今受到中央執政拖累，游又早早整合成功、母雞帶小雞藉同黨候選人相互拉抬，仍習慣單打獨鬥的陳秋蓉恐陷入苦戰。

溪湖、埔心、芳苑、大城、社頭都是民進黨首度執政的鄉鎮，現任者雖占優勢，但國民黨也都全力搶攻，選情不輕鬆。田中4人參選，尋求連任的民進黨謝文賢退黨，以無黨籍參選，讓整個選局複雜，誰都看不懂。

北斗、溪州、埤頭與田尾都是新人競逐，其中溪州鄉民進黨已執政8年，李俊諭接棒參選，雖然實力堅強，但黨內有分裂危機，能否在4人爭逐中脫穎而出，是政壇關注的焦點。

(中國時報)