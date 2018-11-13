嘉市議員43搶23 現任占優勢

2018年11月13日 04:11 中國時報 廖素慧 ／嘉市報導 ／嘉市報導

2014嘉義市 議員當選結果

嘉義市議員選戰有43人爭搶23個名額，議長蕭淑麗轉戰市長、4名議員或不選連任或因案解職，釋出5個名額，但是全市人口數跌破27萬人，議員由24席減為23席，實際是釋出4個名額，在現任議員占優勢情形下，新人爭上位激戰，並攸關議長寶座爭奪戰。

蕭家班來勢洶洶

嘉義市因為人口數跌破27萬人，下屆議員由本屆的24席減為23席，形成43人爭搶23個名額之勢，戰況激烈，現任議員長期深耕基層，各有穩固的基本盤，比起乍來初進戰局的新秀更具占有優勢，但是也有新人是被點名看好的。

如東區國民黨提名的陳家平、被視為蕭家班人馬的周秉駿、無黨籍李奕德、無黨籍黃思婷、曾2次代表台聯參選立委的凌子楚，西區則有民進黨提名的黃大祐、被歸為蕭家班子弟兵的蕭進惠、無黨籍孫貫志等新人，來勢洶洶。

西區13個議員名額，仍是現任議員連任居多，可能有1至3個名額給新人有機可乘，其中，蕭淑麗轉戰市長後，她在西區的票源各方人馬搶分一杯羹，可望由蕭進惠、孫貫志承接。

東區黃國村、黃秋澤2位議員不再選，郭文居、洪有仁因案解職，空出4個缺，但因議員名額由11個減為10個，實際釋出3個缺，副議長郭明賓疑涉及賄選案已出境，選情添變數，新人爭出頭的機會增大。

台灣隊拚過半

嘉義市議會長期由蕭家班掌握，府會關係長年失和，此次三合一選舉，民進黨以爭取連任的市長涂醒哲為首，與黨議員候選人、泛綠及賭爛蕭家班的親綠議員候選人結盟為「台灣隊」，力拚議會席次過半，以重挫蕭家班勢力。

但蕭家班不會鬆手，已掌握相當程度的議員，兩方布局在伯仲之間，現因被視為爭奪議長大位的郭明賓遭鎖定為查賄對象，且查賄雷厲風行，目前態勢對台灣隊有利，唯選情瞬息萬變，待議員選舉結果揭曉會更趨明朗。

(中國時報)