記名投票 屏議長戰局添變數

2018年11月13日 04:11 中國時報 林和生 ／屏東報導 ／屏東報導

2014屏東縣議員當選結果

選舉進入倒數階段，各候選人無不加足馬力、進行最後衝刺，檯面上氣氛緊張、私下更是暗潮洶湧，即將出爐的55席屏東縣議員不但將地方勢力重新洗牌，也牽動議長選情，目前呼聲最高仍是尋求連任的現任議長周典論，但在未來記名投票下，讓戰局更加平添變數。

屏東縣議員55席共分為16個選區，第1選區12人、3名婦女保障名額；第2選區8人、第3選區10人、第4選區8人，各2名婦保；第5選區4人 、第6選區3人，第7至第16選區各1人，其中9到16選區為山地原住民鄉，8人有2名婦保。目前藍占19席、綠18席、無黨籍17席及台聯1席。

大藍大綠 雙方關係微妙

本屆屏東縣議長選舉，與屏東縣長潘孟安私交甚篤的周典論，選前一刻獲得綠營支持，首輪即以39票順利過關、贏得輕鬆。此役戰事後，屏東政壇儼然劃分成兩大勢力，以潘孟安及周典論為首的大藍大綠關係良好，至於「非典」派的小藍則與立委蘇震清所領軍的小綠靠攏，雙方關係微妙，時而競爭、必要時也能夠合作。

擅長協調且有現任優勢的周典論，外界看好得以連任，但還是存在不少變數，如2014年爆發的議長賄選案，8名國民黨籍縣議員遭判刑定讞，雖僅有3人因登記議員選舉被判失格，其他都由親友代打出征，外界評估對議長選情影響不大。但民進黨4年來在原鄉積極耕耘，此屆9原鄉藍營全拿，這9席綠營虎視眈眈，選舉結果如何也將牽動局勢。

原鄉席次 綠營虎視眈眈

年底選舉戰火猛烈，議長選戰亦已開始私下運作，一些被看好當選的候選人都已有相關人馬接觸。民進黨此次在屏東縣議員選戰共提名30席，雖有強而有力的母雞帶領，不過在中央執政不利下，恐怕席次還是難以過半，未來在藍、綠及無黨3強鼎力中，如何運用合縱連橫，著實考驗後方操盤者的智慧。

(中國時報)