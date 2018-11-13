綠選將出走 宜市、羅東激戰

2018年11月13日 04:11 中國時報 李忠一 ／宜蘭報導 ／宜蘭報導

宜蘭縣議員選舉有73名選將角逐34席位，宜蘭市、羅東鎮選區競爭最為激烈，國民黨選情相對單純穩定，民進黨因有不少選將出走，宜蘭縣12鄉鎮市中有一半面臨選票被瓜分危機，也為綠營選情與未來政治局勢埋下變數與隱憂。

民進黨宜蘭縣黨部上月初開除9人黨籍，有6人是脫黨選議員被開除，再加上先前開鍘議員林志鴻、羅東鎮代許俊仁等人黨籍，宜蘭市、羅東鎮、五結鄉、冬山鄉、三星鄉、蘇澳鎮綠營都有分裂危機。

宜蘭市選區國民黨有張建榮、黃定和、林岳賢等3名現任議員參選，還有莊淑如爭婦女保障名額，但拚連任的民進黨籍宜蘭市長江聰淵堪稱最強小雞，綠營要在宜蘭市有所斬獲，江聰淵能拉多少議員票是關鍵。

國民黨在羅東鎮提名2人，陳鴻禧基層實力雄厚，黃琤婷拚婦女保障名額，民進黨有保2席的實力，惟變數仍多；應選3席的五結鄉，綠營有2席空間，但泛綠的無黨籍蔡金惠有丈夫黃適超力挺，鄉代會主席沈信雄脫黨參選，恐排擠綠營席次。

應選4席的冬山鄉國民黨有1席空間，綠營提名3人盼能全壘打，但民進黨籍冬山鄉長謝燦輝以無黨籍參選，讓綠營候選人備感壓力；三星鄉也是綠營內戰，退出民進黨的鄉長黃錫墉，對決現任民進黨議長陳文昌，陳文昌必須先求勝選，才能劍指議會龍頭寶座。

應選3席的蘇澳鎮選情特殊，有國民黨林騰煌，民進黨吳淑貞、邱嘉進，無黨籍林棋山、陳玉萍參選，林棋山與邱嘉進是現任議員，陳玉萍父親是泛綠的現任議員陳正男，5選將均有實力，但選將間互有掣肘，誰能當選變數仍多。

(中國時報)