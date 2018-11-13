老將力保江山 新秀最後衝刺

2014金門縣議員當選結果

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中國時報
／金門報導

金門縣議員35人搶19席，老將、新人爭相出頭，強敵環伺下，競爭十分激烈。

第一選區（金城鎮、金寧鄉、烏坵鄉）20人角逐10席，目前以現任7人和本屆第一高票當選、因案去職後又回鍋參選的石永城等人，選情普遍最被看好，剩下2席是反賭大將董森堡與前民進黨縣黨部主委李養生與曾在縣工策會任職的翁明駿形成競逐局面。

其中，出身媒體、現任金門縣野生動物救援暨保育協會理事長，也是戰地史蹟學會常務理事的董森堡，最受年輕族群和公教界矚目，將他視為改變議會生態的指標人物。但也面臨同具清新形象的新人郭金堡、翁文奧和同屬董楊宗親的楊霈璿競爭壓力，倒數計時的努力衝刺，將是脫穎而出的關鍵。

第2選區（金湖鎮、金沙鎮）則是13人搶7席，其中1席婦女保障名額，已由唯一女將王秀玉篤定當選，剩下6席則是現任6人與新人陳志龍角逐，在老將誰都不想中箭落馬下，競爭空前激烈。

陳志龍的父親是已故縣議長陳水木，出身地方政治世家，這回在姐姐前議員陳玉珍放棄競選連任，規畫轉換跑道選立委的考量下，改推他出馬角逐，以其父、姐在基層長期經營的實力，很有拉下老將進軍議會，接棒替家族打天下的機會。

但同屬新人的張貴富，參選以來勤於走訪基層，展現旺盛的企圖心，牙醫師盧冠宇形象清新，也曾參與去年的反賭大行動，都是有力的競爭對手。

第3選區（烈嶼鄉）在現任縣議長洪麗萍放棄競選連任後，出現現任鄉長洪成發與縣議員洪鴻斌2人同額競選，難得皆大歡喜的局面。

雖然2人依法仍有得票數最低門檻，估計至少需567票才能當選，但洪成發長期深耕地方，8年任內政績頗獲好評，洪鴻斌在基層扎根深廣，個人實力同樣堅強，只要別太輕心大意，輕鬆過關只在彈指之間。

(中國時報)

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