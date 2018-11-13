東區戰況空前 香山女力出頭天

2018年11月13日 04:11 中國時報 陳育賢 、 徐養齡 ／竹市報導 ／竹市報導

新竹市北區議員候選人賴稟豐變身科學小飛俠拜票，成功引起話題。（徐養齡翻攝）

2014新竹市議員當選結果

下屆新竹市議員選舉共計有72人角逐34席，此次國民黨提名20席、民進黨提名12席，另無黨新民意問政聯盟除議長謝文進轉投入市長選舉，其餘皆尋求連任，綠黨、時代力量也都有戰將加入戰局，其中南區的副議長許修睿將爭取議長寶座，未來各黨席次將左右議長選舉結果。

第1選區（東區）下屆為23人搶12席次，國、民兩黨現任分別有5與4席，連任者都深具實力，此次更共提名13席，戰況將空前激烈，民進黨的鄭宏輝不再連任、泛藍的謝希誠資格不符，兩人的選票流向都可能影響選舉結果。

第2選區（南區）下屆有7人登記，原本4席議員都尋求連任且實力堅強，包括無黨副議長許修睿、許文棟、國民黨徐信芳、民進黨施乃如。其中，許修睿已表態爭取議長寶座，在記名投票下如何與國、民兩黨合作是關鍵。

第3選區（西區）國、民兩黨各提1人陳治雄與陳建名，加上綠黨與無黨，計有6人參選。第4選區（北區）是第2大選區，18搶9含2席婦女保障名額，資深議員謝文進、吳秋穀分別轉換跑道，藍綠皆布下重兵搶攻，第三勢力及無黨籍人馬夾殺，有老將甚至已喊出選情告急，戰況激烈可見一斑。

第5選區（香山區）選情較4年前更激烈，除參選人數激增5人，更多達6名女性候選人，堪稱「女力」主戰場，實力不容小覷，未必要靠婦女保障名額，也連帶衝擊到男性選情。

第6選區（平地原住民）3選1，勝負差距預估不會太大，無論是要連任或挑戰的候選人，近來皆把握機會奔走拜票，原住民鄉親一向熱情，誰能抓住選民的心，成決勝關鍵。

(中國時報)