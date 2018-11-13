第7選區強棒出擊 戰況渾沌

2014彰化縣議員當選結果

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中國時報
／彰化報導

彰化縣議員應選54席，有87人參選，含國民黨29人、民進黨26人、無黨30人，時代力量、統促黨各1人。本屆國24、民15、無黨15席，受大環境影響與選戰打法丕變，藍綠消長與小黨空間值得關注。

第1選區（彰化、花壇、芬園）22搶13，民進黨全面換新血提名6人，國民黨提名5人，小黨、無黨參選更高達11人，競爭最烈。第2選區（鹿港、福興、秀水）10搶7，藍、綠6強棒爭連任，4新人來頭不小，鹿港鎮長黃振彥妻子楊妙月力爭服務。

第3選區（和美、伸港、線西）8搶6，國、民兩黨現任5強棒尋求連任，新人空間受限。第4選區（員林、大村、永靖）13搶8，國民黨4人、民進黨1人和無黨1人爭連任；其餘張錦昆、張欣倩等6人，有回鍋、有新秀，想爭逾2席次，端看如何突圍。

第5選區（埔心、埔鹽、溪湖）8搶5，現任民進黨2席、國民黨1席、無黨籍2席，實力都很堅強；這次綠多提1人、藍也有2新人，當前政治氛圍藍綠席次變化不大。第6選區（社頭、田中、二水）7搶4，4現任都拚連任，無黨籍蕭淑芬有婦女保障、篤定當選，民進黨僅許書維選情亦穩，其餘仍以國民黨2人實力較看好。

第7選區（田尾、北斗、埤頭、溪州）7搶5，皆「鄉鎮長級」以上戰將，戰況極渾沌，國民黨縣議長謝典霖能否成功連任、民進黨順利保住2席？都具指標意義。第8選區（大城、二林、芳苑、竹塘）9搶5，3人尋求連任，6名挑戰者，這裡又是傳統藍軍基本票倉，原本2藍2無1綠的席次，可能變成3藍1無1綠。第9選區（平地原住民）3搶1，國民黨陳榮妹爭連任，面臨無黨阿發瓦特．阿汶薄薄和唐顏華挑戰。

(中國時報)

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