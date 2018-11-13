藍綠攻議長寶座 拉攏無黨籍

2018年11月13日 04:11 中國時報 許素惠 ／雲林報導 ／雲林報導

同為雲林縣議員的李建昇將爭取6連霸，是最資深的議員，有意問鼎下屆雲林縣議長。（許素惠攝）

2014雲林縣議員當選結果

雲林縣議員下屆應選43席，民進黨共提名20席，該縣黨部評估上榜席次會超過本屆的13席；國民黨雖只有提名10席，但無黨籍候選人9成被視為泛藍，綠營想翻轉藍大於綠的現況不易，而尋求6連霸的李建昇有意爭取無黨籍議員支持，挑戰現任國民黨沈宗隆，問鼎議長。

民進黨本屆縣議員在大環境的推波助瀾下，揮出全壘打獲得13席，助長下屆競逐的信心，一口氣提名20人，加上被認為的2、3位盟友，已超過應選席次半數，搶攻正、副議長的企圖心非常強烈。

民進黨雲林縣黨部評估，該黨應該可以取得13席以上，積極運作角逐議長的李建昇是最資深的議員，將邁向6連霸，對同黨議員選情很樂觀，認為有可能再次紅不讓。

不過，坊間對綠軍選情憂心忡忡，覺得還是會受中央執政影響，黨內更有人士擔心會掉到13席以下，尤其是選情緊繃的斗六、林內與莿桐第1選區，以及虎尾、土庫、元長及褒忠第3選區，還有全部新面孔的斗南、大埤、古坑第2選區，老幹新枝人人自危，有信心卻沒把握。

國民黨雖然保守地只提名10人參選，可是無黨籍的泛藍盟軍多達30幾人，這也是本屆該黨只有7席議員，卻能一舉奪下議長寶座的主因。該黨雲林縣黨部對選情很有信心，評估攻占現有7席以上沒問題。

因此，民進黨的李建昇想要爭取議長，恐怕還有很大的變數，現任議長沈宗隆還是泛藍議會龍頭的共主，除了自己外，特地在個人臉書強力為同黨候選人拉票宣傳，希望為連任議長鋪路，俗話說「在任蔭三分」，看好度暫時領先。

大法官解釋地方議會正副議長選舉記名投票合憲，被認為有利各陣營約束黨員或盟友必需投自己的正副議長候選人，也讓原本抬面下的運作終將抬面化，綠軍想藉以搶攻議長，仍有待努力。

(中國時報)