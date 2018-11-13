屏市、潮州、恆春 鄉鎮市長選情緊繃

2018年11月13日 04:11 中國時報 潘建志 ／屏東報導 ／屏東報導

屏東縣年底選舉33鄉鎮市長共89人角逐，首善之區屏東市藍綠呈五五波，國民黨能否守住這唯一的灘頭堡備受矚目；第一大鎮潮州則是三強鼎立，二綠一藍對決是近幾屆最激烈的一次；國境之南恆春鎮近期選舉暴力頻傳，選情極度緊繃。

屏東縣基本盤綠大於藍，但首善之區屏東市卻長期由藍營執政。年底市長選舉由國民黨籍林恊松對上民進黨籍李清聖，兩人長期在基層服務均實力雄厚，不過行事風格和個性形象迥異，林海派而李清新，兩人目前打成五五波，不到最後一刻難以預料。

潮州鎮長選舉則是近幾屆最激烈的一次，由民進黨籍蔡恭泰、國民黨籍周品全及無黨籍潘素霞競爭。潘素霞在民進黨初選敗給蔡恭泰後脫黨參選，形成二綠一藍的局面。地方人士指出，三人實力相當，以往潮州鎮長選前幾乎都已能判高下，這次不到最後一刻很難確定。

恆春鎮長選舉有5人參選，現任鎮長盧玉棟連任之路最大勁敵是由縣議員轉戰鎮長的張榮志，雙方實力相當、廝殺慘烈，近期爆發鎮代遭毆流血，及疑似放鞭炮恐嚇等選舉暴力事件。網紅律師張怡以清新形象為訴求，尋求年輕人及知識分子支持；無黨籍的鄭文龍及台灣前進黨釋慧德也努力突圍。

屏東縣年底尋求連任的現任鄉鎮市長共20人，占全縣近2/3；全縣選情最激烈的是獅子鄉，有8人競爭；內埔鄉和泰武鄉都只有1人登記，選情單純。

89名候選人中民進黨籍18人、國民黨籍10人、自由台灣黨1人、台灣前進黨1人，其餘均為無黨籍。不過屏東縣基本盤綠大於藍，不少國民黨籍候選人為了爭取選票，都以無黨籍名義參選。

(中國時報)