藍綠世代交替 可望大換血

基隆市綠營「政二代」新軍施偉政（右二），承接擔任現任議員的父親施世明之志，投入中山區議員選舉。（張穎齊攝）

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中國時報
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基隆市藍營「政二代」新軍張淵翔、林沛祥、鄭愷玲、韓世昱（由左至右）代表國民黨，分別參選中正區、安樂區、信義區市議員選舉。（李其樺攝）
2014基隆市議員當選結果

張穎齊╱選情分析

基隆市議會共有31席，分別為國民黨15席、民進黨9席（蔡適應轉任立委後，現8席）、親民黨3席、民國黨1席及無黨籍3席。此次選舉，有7名議員不再連任，而藍軍提名19人，綠軍更一口氣提15人，雙方不僅都打出「拚過半」的口號，也正在進行「世代交替」，足見有「大換血」的趨勢。

基隆市議員選舉大爆炸，共有60人登記參選，搶31個席次，現任議員中，23名議員爭取連任，不過，不連任的議員也都「心有所屬」，各自有要交棒的「二代」及繼承人，素人要出頭，格外艱辛。

國民黨4名老將要退休，其中韓良圻交棒給兒子韓世昱，鄭林清良交棒給女兒鄭愷玲，陳江山交棒給無黨籍的乾兒子林旻勳，張漢土則挺前議員江鑒育。

民進黨也有3名退休，張錦煌交棒給兒子張秉鈞，施世明交棒給兒子施偉政，詹春陽挺自家特助江志強。至於原本蔡適應在安樂區空出的1席，則是「群雄相爭」。

即便如此，現任議員以及「繼承人們」也不是就能「躺著選」，基隆過去被稱為「藍軍鐵票倉」，但民進黨籍市長林右昌上任後，僅花4年的時間，就讓市民感覺和過去20年的「不一樣」，藍營基本盤早已鬆動，藍軍無法再用「蝕老本」的態度面對。

但大環境對民進黨不利，中央政府諸多政策不得人心，多少連帶影響地方選舉，甚至成為「包袱」，另外，現在選民已進入選人不選黨的「2.0」狀態，尤其現在民心思變，交棒「政二代」或「接班人」雖然起步有基礎，但被貼上標籤，對選情是否有利？恐怕要等開票後才知道。

(中國時報)

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