跨海拜票 號召旅台鄉親返鄉投票

連江縣議員林明揚（左起）、曹丞君、陳貽斌、陳貴忠、立委陳雪生、連江縣長劉增應、國民黨主席吳敦義、議長張永江、副議長陳書建、周瑞國、林貽祥、曹以標合影。（葉書宏翻攝）

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中國時報
／連江報導
2014連江縣議員當選結果

連江縣議員分為4選區，今年共有13人登記參選應選9席，其中僅有第4選區（東引鄉）現任議長張永江同額選舉，其餘3選區均有挑戰者，但老將基本盤穩固，但競爭者實力同樣雄厚，預料將上演一場龍爭虎鬥。

第一選區（南竿鄉）應選5席，共有7人角逐參選，其中國民黨陳書建、林貽祥、林明揚及無黨籍曹以標、曹丞君均尋求連任，5老將實力堅強、基本盤穩固，另有本屆落敗的曹爾章與林惠萍捲土重來，2人近來勤跑基層，對於選情有一定衝擊。

值得關注，南竿鄉長陳振國為連江縣議會前議長陳振清胞弟，陳家在連江縣為大姓，家族勢力將左右議員席次，老將、新秀紛紛爭取支持。

第二選區（北竿鄉）應選2席，共有3人挑戰，現任陳貴忠、周瑞國均為國民黨籍，其中陳貴忠已連任8屆，宣布不再參選，周瑞國問政獲好評，將爭取連任，但面臨陳玉發與王長明，陳玉發的家族實力不容小覷，王長明是前議員對於選戰並不陌生。

第3選區（莒光鄉）應選1席，東莒、西莒各有1人出馬角逐，其中西莒的陳貽斌基層實力雄厚，又有現任優勢，東莒島王孝榛家族同樣動員力挺，旅台鄉親是否返鄉投票，將左右選舉結果。

地方人士指出，4選區中以第1選區候選人數最多，依據往年資料，是否當選往往差距不到50票，誰可以號召越多旅台鄉親返鄉投票，就可以入主縣議會，由於馬祖人口數少、交通地理環境特殊，有候選人甚至直接跨海到台灣拜票，成了名符其實的「決戰境外」。

(中國時報)

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