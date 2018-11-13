藍鞏固議會地位 綠拚擴大版圖

2014苗栗縣議員當選結果

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中國時報
何冠嫻、巫靜婷／苗栗報導

今年5合1選舉，苗栗縣共有71位候選人角逐縣議員38席次，議會版塊長期藍大於綠，今年以國民黨籍參選的有18人、民進黨10人，相較本屆國民黨有22人登記參選、民進黨8人，藍營勢力稍減，民進黨則不減反增，有10人披上綠營戰袍，力拚綠地擴大。

下屆無黨籍與未經政黨推薦人數高達40人，另有時代力量與中華統一促進黨參選，雖第7、第8選區無綠營候選人，但面對其他選區的選情拉鋸，讓藍營不敢鬆懈。

以第6選區為例，民進黨陳春暖、以無黨參選的徐欽鴻與楊恭林將搶奪唯二席次，3人皆為現任議員，勢必有1人將落選。出自藍營的楊恭林今年仍以無黨身分力求勝選，綠營則興致勃勃喊出「必定揮出漂亮全壘打」，盼能在議會擴大綠地版圖。

此外，為了力保議會藍天，國民黨籍的苗栗縣長徐耀昌，將母雞帶小雞力量發揮得淋漓盡致，除了在各大競選場合為自己拉抬聲勢外，不忘幫同黨候選人站台拉票，為選情造勢加溫。

徐耀昌還呼籲選民團結，全力支持國民黨籍候選人，要在議會鞏固藍營地位、擴大版圖。林祥川預估，下屆選情將和這屆差不了多少，要守住議會藍天。

民進黨苗栗縣黨部主委杜文卿則強調，雖民進黨沒有母雞帶領，但推派的10位候選人，各各實力堅強，有十足的信心10席全拿，揮出響亮的全壘打，要逐步將議會藍天化作綠地。但下屆第5選區增加席次、第6選區的席次縮減，為縣議員選情種下不安因子，只待24日見分曉。

(中國時報)

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