綠拚過半 藍爭5席

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中國時報
／雲林報導

雲林縣20鄉鎮市，本屆由民進黨囊括12席，國民黨僅守住斗六市，其餘7席為無黨籍。今年國民黨在5鄉鎮市推出人選，民進黨則僅四湖、台西、麥寮3鄉鎮缺席，綠營盼維持過半優勢、藍營則期待全壘打搶下5席。

民進黨執政的雲林縣，縣政府所在地斗六市卻是國民黨唯一拿下的鄉鎮市，因此民進黨力圖收復，此次推出前古坑鄉長林慧如應戰，全黨傾全力輔選，對手國民黨籍林聖爵由縣議員轉換跑道，基層實力不弱；斗六市代表會主席陳明章則退出國民黨參選，3人陷入激戰。

地理位置居於雲林縣中心的虎尾鎮，此次鎮長選舉藍綠對決，虎尾鎮代會主席丁學忠深耕基層，又有國民黨及張榮味家族力挺，外界相當看好；民進黨前雲林縣議員林新丁則鴨子划水，凝聚綠色選票與之一搏；前雲林水利會機要祕書陳威成打出藝文風非典型戰術，力圖異軍突起。

台西鄉長選舉，民進黨原本提名尋求連任的趙瑞和，但趙登記後因案遭取消參選資格，形成戴進隆、林芬瑩2人對決，戴獲民進黨聲援，林則有泛藍地方派系支持，2人都是無黨籍，外界視此戰為泛藍、泛綠之戰。

西螺鎮與大埤鄉均有5人參選，人數為各鄉鎮市之冠。民進黨籍西螺鎮長鄭玲惠尋求連任，遭同黨縣議員蕭澤梧脫黨挑戰，還要面對國民黨2名參選人鍾任明、蔡德福，可說是腹背受敵。大埤鄉長選舉民進黨提名陳大松，但面對3名出身綠營的對手，票源嚴重被瓜分，陷入苦戰。

民進黨在北港鎮、水林鄉、口湖鄉、二崙鄉、林內鄉、莿桐鄉、古坑鄉選情相對穩定，斗六、斗南、西螺、虎尾、大埤、土庫是激戰區，面對大環境不如4年前，目標搶攻10席、上看過半。

(中國時報)

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