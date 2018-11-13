藍大於綠 台東議會變化不大

2018年11月13日 04:11 中國時報 莊哲權 ／台東報導 ／台東報導

2014台東縣議員當選結果

第19屆台東縣議會應選30席有67人角逐，參選人數歷屆最多，台東縣議會政治版圖一向是藍大於綠，民進黨在本屆僅有1席但卻在競爭最激烈的台東市第一選區提名3人，因為選票瓜分，加上民進黨中央執政不力，3名綠營選將恐怕全都不保。

2014年台東縣議會選舉，民進黨籍縣議員林參天違紀參選，被開除黨籍，唯一提名的洪宗楷因票源集中，以4638票的第2高票當選。

但是民進黨這次在競爭最激烈的第1選區一口氣提名3人，票源分散，加上缺乏配票系統，3名選將都在問「我的票哪裡？」，地方人士分析，綠營除了有固定「山頭」的無黨籍林參天較穩以外，恐有全軍覆沒之虞。

另外，民進黨也在第3選區提名1人，呈現4搶2局面，面臨兩位角逐連任的老將，想勝選，必須很拚。

在1級戰區台東市應選10席，共有22人角逐，現任議員吳秀華、周達三、林參天、吳景槐、李建智、陳志峰6人各據「山頭」，實力雄厚，出線機會較高。

除非擠下上述6名老將，否則形同是16人搶4席，其中有回鍋挑戰的前縣議員謝明珠、接捧父親的王文怡、及4位轉換跑道的市民代表，另外，劉秋美有先生前議員陳顯興力挺；鄭銘顯有郵局系統襄助，實力均不容小覷。

饒慶鈴轉戰縣長，議長出現空缺，副議長陳宏宗早就表態當仁不讓，但是吳俊立有意培植其胞妹、國民黨台東縣黨部主委吳秀華當議長，讓陳宏宗的議長之路變得坎坷；然而吳俊立之妻，也就是吳秀華大嫂鄺麗貞參選縣長，此「擦搶走火」是否為吳秀華的議長之路增添變數，將是觀察重點。

(中國時報)