藍拚全壘打 綠穩紮穩打

2018年11月13日 04:11 中國時報 許家寧 ／花蓮報導 ／花蓮報導

2014花蓮縣議員當選結果

花蓮縣議員選舉69搶33，受到民進黨中央執政不力影響，綠營花蓮選情恐大崩盤，國民黨採取高額提名，盼在縣長候選人徐榛蔚「母雞帶小雞」帶領下，力拚各區全壘打，攻占穩定過半席次，民進黨採取穩紮穩打，盼「維持現狀」力保現有6席不失。

花蓮縣議會33席議員中，國民黨穩占20席，民進黨只有6席，且選票集中在花蓮市、吉安鄉為主的都會區，執政多年來，原鄉和南區仍掛零，這次受到民進黨大環境執政不力，讓花蓮選情更加低迷，議員選舉定調固本為主，僅提名9席。

第一選區、第三選區議員中，劉曉玫、鄭乾龍分別轉戰花蓮縣長、吉安鄉長選舉，第三選區14搶9，相較國民黨高額提名，力拼「八仙過海」，民進黨僅保守提名現任議員黃振富、游美雲。

第一選區的花蓮市17搶9席，民進黨預估有3至4席，隨著劉曉玫轉換跑道，提名前市長田智宣遺孀張美慧力拚婦女保障名額，不過現任議員施金樹、莊枝財堅持連任，莊的子弟兵市民代表傅國淵也打死不退，恐兩敗俱傷。

民進黨選情低迷，加上國民黨大膽提名21參選、報准參選12人，目標攻占議會33席「全壘打」，相較民進黨提名策略進退失據，花蓮市提名5人參選爆炸，吉安鄉又趨保守，外界評估連「維持現狀」都很拚。

(中國時報)