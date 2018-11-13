竹東爆賄選 竹北新豐熱戰

2018年11月13日 04:11 中國時報 莊旻靜 、邱立雅／竹縣報導 、邱立雅／竹縣報導

新竹縣13鄉鎮市僅有新埔鎮為同額競選，竹北市、湖口鄉都面臨前任回鍋挑戰現任，十分競爭，竹東鎮近日爆發大規模賄選，也使選情備受影響，其餘還有新豐鄉7人相爭，為10年最激烈一次，使地方人士難以預估選情，仍待選舉日見真章。

投票日逼近，竹東鎮爆發大規模賄選案，數百名里、鄰長受牽連，即使竹東鎮長候選人吳勝松、羅吉祥均為國民黨籍，誰勝都是國民黨的天下，但兩人背後勢力不同，也牽連縣長選情，國民黨強力回防，打出團結口號，在選情升溫的狀況下，鹿死誰手仍有待觀察。

而竹北市長何淦銘、湖口鄉長林志華分別面臨前任市長楊敬賜、前鄉長張春鳳回鍋，竹北市還有市民代表陳榮燦來攪局，使得選情更加複雜，面對前任回鍋，也使現任的鄉鎮市長政績受到檢視，競爭壓力不小。

新豐鄉則屬今年最為詭譎的鄉鎮，國民黨籍鄉長候選人許秋澤有議長張鎮榮支持，在泛藍候選人中較受注目，而民進黨卻面臨分裂，無黨籍的何寬森未與民進黨脫鉤，民進黨提名的林祺鐵卻淡出民進黨造勢活動，地方人士預期的棄保效應似乎尚未出現。

北埔鄉長今年有5人相爭，其中國民黨提名的莊明增、現任鄉長姜良明、代表會主席彭國榮較為人所知，五峰鄉也出現4人相爭，國民黨提名曾榮貴，與無黨的葛忠義、朱劍鳴、張輝榮角逐。

其餘鄉鎮則兩兩對決，特別的是，寶山鄉長邱坤桶3度與前鄉長范玉燕角逐，2人對決備受關注。

(中國時報)