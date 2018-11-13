草屯、竹山三強鼎立 變數多

2018年11月13日 04:11 中國時報 廖志晃 、 楊樹煌 、 沈揮勝 、 廖肇祥 ／南投報導 ／南投報導

南投縣五合一選舉，尋求連任的國民黨籍縣長林明溱，擁現任優勢母雞帶小雞，對藍營鄉鎮市長選情有加分作用；全縣13鄉鎮市長中，泛綠在本屆掌握6鄉鎮，但因中央執政的大環境對綠營不利，可能波及下屆鄉鎮長選情。

南投市政治版圖藍大於綠，民進黨在南投市長選舉從無勝選紀錄，因此無人挑戰尋求蟬聯的國民黨籍市長宋懷琳；不過，無黨籍律師洪明浩出馬應戰，讓宋懷琳的連任之路備感壓力。

草屯鎮長選舉，國民黨提名曾以19票飲恨的縣議員簡景賢捲土重來，前草屯鎮長周信利則以無黨籍身分回鍋參選，形成藍營同室操戈；民進黨提名縣議員林永鴻，3人實力相當，結局難逆料。

埔里鎮長選舉，國民黨推派吳國昌，民進黨提名廖志城，還有北門里長蔡清輝參選；一般預料最終局面是藍綠對決，吳、廖兩人都是資深縣議員，各有經營的區塊，也各有政黨遭人詬病的包袱，勝負平分秋色。

竹山鎮也是三強鼎立的激戰區，民進黨籍鎮長黃丹怡尋求連任，面臨昔日部屬前清潔隊長陳東睦的挑戰，國民黨則提名縣議員蔡宜助參選，3人各有黨派及人脈資源，選情撲朔迷離！

中寮鄉長4雄爭霸，國民黨提名縣議員廖宜賢，民進黨提名陳坤星，無黨籍有中寮鄉代會主席張裕發及中寮鄉民代表蕭同宏，國民黨雖有優勢，但多人競逐，平添變數。

仁愛鄉長選舉，國民黨現任鄉長江子信，再度與仁愛鄉代會主席吳文忠對壘，雙方各有族群、經營的優勢，勝負差距可能比本屆還小。

(中國時報)