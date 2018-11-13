2018年11月13日 04:11 中國時報 呂妍庭 ／嘉縣報導 ／嘉縣報導

嘉義縣議員應選37席，民進黨本屆有17席占多數，連同泛綠勢力實質過半，今年五合一選舉，民進黨提名22人，國民黨僅提名9人，雖然綠營整體選情受中央執政衝擊，但民進黨縣長候選人翁章梁選情穩定，預期議員選舉綠大於藍態勢不變，沒有意外的話，下屆正副議長依舊是民進黨的囊中物，綠營在嘉縣完全執政優勢難以撼動。

嘉縣7個議員選區雖有激戰區，但多在既有藍綠版圖框架下，上演同路人比拚實力，老幹新枝競逐爭上位的戲碼，其中第1、第5、第6選區因參選者眾，且多數實力相當，戰況特別激烈，第7選區現任議員石信忠和阿里山鄉代主席武清山一對一對決，戰到五五波，難分勝負。

第1選區11人選7席，現任議員除林寶瓶因健康因素交棒給太太，其餘皆尋求連任，前縣議員賴瓊如復出再戰，吳建霖為水上鄉代，黃榮俊、黃榮杰是政壇素人，其中黃榮俊獲民進黨提名，不只泛藍、無黨籍對手緊張，連黨內同志都受到威脅。

第2選區9搶7，現任全部拚連任，民雄鄉代林淑完首次參選議員，本屆高票落選的前縣議員黃嘉寬捲土重來，評估下屆沒有黑馬衝高票數，當選人得票數恐十分接近。至於第3選區因陳保仁任內過世，葉和平辭議員當代理鎮長，詹金繪轉戰鄉長，現任議員多了幾分優勢，不過新人倍出，戰得也不輕鬆。

第4選區應選7席，11人參選，除黃錦成任內病逝，6位議員均爭取連任，其餘皆為初次問鼎政壇的新人，看似多人競爭，因實力懸殊，現任者選情穩定。第5選區5搶3，因該選區得票數差距不大，藍綠版塊牽動不易，候選人早進入搶票、固樁的焦土戰。

第6選區參選爆炸， 13搶7戰況激烈，其中竹崎因多人參選被視為一級戰區，原有意參選鄉長的王焜玄經協調，以無黨籍參選縣議員，獲行動綠團隊相挺，讓現任張貴忠飽受威脅，加上無黨籍莊竣傑和無黨籍縣長候選人吳芳銘結盟，何子凡又有相當民意基礎，竹崎泛綠選票被嚴重瓜分。

(中國時報)