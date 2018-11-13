母雞帶小雞 吉安鄉選情緊繃

2018年11月13日 04:11 中國時報 張祈 ／花蓮報導 ／花蓮報導

年底花蓮縣內13鄉鎮市首長選舉，國民黨力拚13鄉鎮首長要全壘打，除了花蓮市、吉安鄉有2黨對決，其他鄉鎮則為泛藍黨內互打，國民黨若要順利統統拿下，決勝點將在競爭最激烈的吉安鄉。

花蓮市長魏嘉賢爭取連任，面對民進黨張千駿、無黨籍鄧姚文夾攻，有著執政優勢加上10年政壇資歷，選情相對明朗，相對吉安鄉4人競選，是民進黨突破一片泛藍的唯一機會，也是兩黨競爭的決勝點。

國民黨吉安鄉長候選人游淑貞由徐榛蔚以母雞帶小雞的方式帶著地毯式掃街，加上國民黨大咖連勝文、洪秀柱接力南下陪同游拜票，穩固藍營基本盤；民進黨候選人鄭乾龍則在民進黨立委蕭美琴、陳瑩大力助選下，來勢洶洶，誰能拿下花蓮第二大鄉，至今仍有變數。

中區最大鄉壽豐鄉本來選情各界看到的國民黨候選人曾淑懿，但疑似涉嫌選前「搓圓仔」試圖以現金勸退參選者，昨遭花蓮地檢署起訴，對選情稍有影響，地方人士評估，曾選得上，但不一定坐得上鄉長大位。

包括北區秀林鄉、中區豐濱鄉、萬榮鄉、富里鄉等4鄉鎮兩鄉鎮為國民黨的黨內互打；新城鄉為現任國民黨議員何禮臺回鍋鄉長選舉，實力不容小覷，迎戰無黨籍民代郭彩寶；光復鄉則為農會連霸總幹事林清水挑戰兩位無黨籍優秀候選人的夾攻，選情相對艱辛。

國民黨內候選人尋求連任的鄉鎮，包括迎戰前鎮長林廷光的鳳林鎮蕭文龍、卓溪鄉長呂必賢、瑞穗鄉長林進光，以及玉里鎮長龔文俊，面臨無黨籍實力派的單挑。

(中國時報)