3鄉同額競選 莒光2搶1

北竿鄉現任鄉長陳如嵐爭取連任，同額選舉。（葉書宏攝）

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中國時報
／連江報導

連江縣經近40年戰地政務，島上多為深藍鐵票區，今年除了縣長、縣議員選舉外，尚有南竿、北竿、東引及莒光鄉等4鄉長選舉，其中3鄉長同額選舉，僅有莒光鄉形成2搶1局面。地方人士分析，旅台馬祖人是否返鄉投票將是選戰關鍵。

南竿鄉現任鄉長陳振國本屆參選時，尚有林樹清和曹容華兩人角逐，陳振國為連江縣議會前議長陳振清胞弟，陳家在連江縣為大姓，每4個馬祖人就有一個姓陳，陳振國延續胞兄的政治實力，近年來積極為鄉親們增取建設，獲得不少好評。

另外，北竿鄉現任鄉長陳如嵐本屆和吳金平對決，但吳已無意參選鄉長，也是同額選舉。東引鄉長楊雲成上屆擊敗對手林德建，楊今年因身體因素並未登記參選，僅連江航業董事長林德建參選，同樣是同額選舉。

莒光鄉現任鄉長謝春欗將爭取連任，另外還有鄉代會祕書陳順壽登記，形成2搶1局面。謝是東莒人，夫家又是西莒大家族，連任呼聲不低，但挑戰者也有不少支持者，是否返鄉投票將是選戰關鍵。

值得一提，依規定《公務人員選舉罷免法》規定，單一席次的鄉長選舉，當選門檻是該選區選舉人總數的20％，現任陳振國、陳如嵐及林德建仍是勤跑基層、積極拜票。

另外，連江縣長選舉今年除現任縣長劉增應角逐連任外，樹黨蘇柏豪、曾代表民進黨參選立委的魏耀乾均改以無黨籍參選，和同為無黨籍的朱秀珍共4人競逐。

地方人士指出，縣長候選人中僅有劉增應是唯一土生土長的馬祖人，不少候選人都期盼劉可以發揮母雞帶小雞效應，拉高鄉親們返鄉投票意願。

(中國時報)

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