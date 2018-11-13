新人來勢洶洶 老將面臨保位戰

2018年11月13日 04:11 中國時報 莊旻靜 、邱立雅／竹縣報導 、邱立雅／竹縣報導

選舉在即，新竹縣議員候選人各出奇招搶出頭，5名現任議員上月底服刑，其中3人角逐連任，空下位置也使選情出現變化。

竹北選區25搶11，共有5黨推派候選人相爭，無黨籍卻超過14人，在多人相爭的狀況下，資深議員面臨保位戰，卻也相對具有優勢，而國民黨現任議員陳凱榮有望連任外，另有4人搶進，新人王炳漢也備受注目。民進黨方面則積極拉抬張珈源、王誠緯選情，資深的泛綠議員葉芬英是否受影響，有待觀察。民國黨邱靖雅本屆以第1高票當選，同黨的吳旭智也積極為民國黨再搶1席，樹黨許育綸、時代力量連郁婷等人也積極參選，搶議員席次。

湖口鄉、新埔鎮議員也面臨多人相爭狀況，湖口有10人爭搶5席，國民黨有6人參選，勞動黨羅美文、民進黨何建樺則積極搶席次，新埔鎮8人搶兩席，勞動黨陳新源、民進黨羅聰賢也企圖改變本屆都由國民黨議員勝選的狀況。

竹東、五峰地區競爭激烈，13搶6其中1席婦女保障名額，隨著投票日逼近，不少原本知名度落後的素人，能見度大開。預料國民黨籍提名的5席最少有3席能安全上壘，其餘3席則由無黨籍席新秀瓜分，戰況激烈。

值得注意的變化是，第13選區由於最受看好的縣議員趙一先涉案入獄，5搶1變為4搶1，4人拚搏更激烈。第7選區為寶山4搶1，在倒數這段期間，已明顯看出拉鋸變化，呈現現任議員邱振瑋與新銳江紹義對戰局面。

其餘選區皆為兩兩對決狀態。第6選區橫山尖石為國民黨籍張良印對上脫黨參選的詹廷有，兩人實力相當，拚的是在地氣勢。第7選區芎林鄉國民黨劉展原對戰無黨鄭昱芸，鄭昱芸近來拚命追趕，期待投票日能一舉超前。

第10選區北埔峨眉為藍綠對決，新銳范文鴻對戰老議員陳正順，比的是基層實力。平地原住民縣議員林光榮之女林秉君對上素人李漢強，不受父親入獄影響，林秉君主打傳承牌，稍占優勢。第12選區尖石為國民黨劉建民對上無黨柔夏‧布待，兩人分據前後山票倉，就看哪邊鄉親給力。

(中國時報)