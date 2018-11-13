新人來勢洶洶 老將面臨保位戰

友善列印
中國時報
、邱立雅／竹縣報導

選舉在即，新竹縣議員候選人各出奇招搶出頭，5名現任議員上月底服刑，其中3人角逐連任，空下位置也使選情出現變化。

竹北選區25搶11，共有5黨推派候選人相爭，無黨籍卻超過14人，在多人相爭的狀況下，資深議員面臨保位戰，卻也相對具有優勢，而國民黨現任議員陳凱榮有望連任外，另有4人搶進，新人王炳漢也備受注目。民進黨方面則積極拉抬張珈源、王誠緯選情，資深的泛綠議員葉芬英是否受影響，有待觀察。民國黨邱靖雅本屆以第1高票當選，同黨的吳旭智也積極為民國黨再搶1席，樹黨許育綸、時代力量連郁婷等人也積極參選，搶議員席次。

湖口鄉、新埔鎮議員也面臨多人相爭狀況，湖口有10人爭搶5席，國民黨有6人參選，勞動黨羅美文、民進黨何建樺則積極搶席次，新埔鎮8人搶兩席，勞動黨陳新源、民進黨羅聰賢也企圖改變本屆都由國民黨議員勝選的狀況。

竹東、五峰地區競爭激烈，13搶6其中1席婦女保障名額，隨著投票日逼近，不少原本知名度落後的素人，能見度大開。預料國民黨籍提名的5席最少有3席能安全上壘，其餘3席則由無黨籍席新秀瓜分，戰況激烈。

值得注意的變化是，第13選區由於最受看好的縣議員趙一先涉案入獄，5搶1變為4搶1，4人拚搏更激烈。第7選區為寶山4搶1，在倒數這段期間，已明顯看出拉鋸變化，呈現現任議員邱振瑋與新銳江紹義對戰局面。

其餘選區皆為兩兩對決狀態。第6選區橫山尖石為國民黨籍張良印對上脫黨參選的詹廷有，兩人實力相當，拚的是在地氣勢。第7選區芎林鄉國民黨劉展原對戰無黨鄭昱芸，鄭昱芸近來拚命追趕，期待投票日能一舉超前。

第10選區北埔峨眉為藍綠對決，新銳范文鴻對戰老議員陳正順，比的是基層實力。平地原住民縣議員林光榮之女林秉君對上素人李漢強，不受父親入獄影響，林秉君主打傳承牌，稍占優勢。第12選區尖石為國民黨劉建民對上無黨柔夏‧布待，兩人分據前後山票倉，就看哪邊鄉親給力。

(中國時報)

3鄉同額競選 莒光2搶1 藍大於綠 新人來勢洶洶

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。