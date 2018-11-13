藍大於綠 新人來勢洶洶

南投縣現階段「藍大於綠」，參選縣議員陣容壯盛。（本報資料照片）

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中國時報
／南投報導
2014南投縣議員當選結果

南投縣議員選舉畫分8區、應選37席，現任國民黨19席、民進黨9席。目前南投縣藍大於綠，民進黨又有2名縣議員轉戰鄉鎮長，空出名額給了新人空間，共提名13人，是否有機會增加席次？備受關注！

第1選區包括南投、名間，應選10席有16人參選，10位議員都要尋求連任，但新人來勢洶洶，結果難料；來自大陸的新住民史雪燕能否脫穎而出？各方矚目。

第2選區12搶8，現任簡景賢、林永鴻代表藍綠轉戰草屯鎮長，國民黨廖宜賢參選中寮鄉長，另5人尋求連任；該選區國民黨員原有3席，這次只提名2席，帳面上恐掉1席。

第3選區6搶4，現任藍3綠1，這次民進黨多提名魚池鄉長陳錦倫夫人王秋淑，是否有機會把席次拉平為2比2，眾所關注！

第4選區包括竹山鎮、鹿谷鄉，應選縣議員5席，共9人參選；國民黨高額提名4人參選，民進黨提名2人應戰，堪稱寸土必爭！尋求連任的國民黨籍議長何勝豐動見觀瞻。

第5選區10搶7，現任藍5綠2，但吳國昌、廖志城分由藍綠提名參選埔里鎮長、國民黨邱美玲參選國姓鄉長、民進黨許阿甘未再參選，吸引不少新面孔；藍綠板塊是否變動，各方關注。

第6選區平地原住民縣議員，2014年6人參選，邵族石慶龍1票險勝；這次2人登記，石慶龍面對當年票數最低的阿給拉．拉哈拜，看似穩贏，但阿給拉所屬阿美族在縣內比邵族多200人，鹿死誰手？端看石慶龍4年經營成果是否受肯定。

第7與第8選區，分別為信義、仁愛鄉山地原住民縣議員，都是3選1，見藍不見綠。

(中國時報)

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