7人同額選 溪口民進黨鬩牆

2018年11月13日 04:11 中國時報 張亦惠 ／嘉縣報導 ／嘉縣報導

下屆嘉義縣18鄉鎮市長選舉，已有7人因同額競選，篤定當選，分別是太保市黃榮利、鹿草鄉楊秀玉、六腳鄉陳川崎、東石鄉林佳瑩、布袋鎮陳鳳梅、番路鄉林清根及阿里山鄉杜力泉。其餘11鄉鎮的候選人，僅2位披國民黨戰袍出征，分別是水上鄉陳德榮及竹崎鄉吳金輝。民進黨則在溪口及梅山上演兄弟鬩牆戲碼。

大林鎮及溪口鄉此次分別有4人參選，選情激烈。大林鎮有民進黨葉和平、蹲點4年捲土重來的簡志偉、鎮民代表陳春一及留美博士曾明宗，參選大爆炸。溪口鄉則上演民進黨分裂戲碼，因開放參選無提名，現任代理鄉長孫維聰及縣議員詹金繪皆投入選戰，另有政治素人王梅峰及鄉代陳世楓。梅山鄉長選戰綠營分裂，民進黨徵召梅山鄉農會總幹事黃世裕角逐鄉長，引起同黨競爭對手、梅山鄉公所祕書林俊謀不服，脫黨參選。

朴子市有綠營力挺的代表會主席黃基全、無黨籍吳品叡及黃福卿，無黨籍吳品叡雖起步晚，但有前縣長李雅景、前立委翁重鈞及原民進黨籍的文化里里長楊石旭脫黨支持她，實力不可小覷；黃福卿則是現任朴子市長王如經表弟。

義竹鄉長選舉則是原班人馬重演本屆2個女人戰爭，現任鄉長顏蔡淑惠再度對決民進黨提名的黃阿家，雖有連任優勢，但黃阿家來勢洶洶，加上縣長候選人翁章梁是義竹人，母雞帶小雞效應下，兩人激戰。義竹長期由泛藍執政，藍營也必拚命守住這席。

竹崎鄉長因王焜玄轉戰議員，戰況稍緩，有民進黨曾亮哲、前鄉長溫良恭及國民黨吳金輝三強鼎立。水上鄉長民進黨籍劉敬祥力拚連任，挾現任優勢，選情占上風，國民黨提名陳德榮全力突圍，藍綠對決戰況激烈。

(中國時報)