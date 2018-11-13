台東市長 國民黨贏面大

2018年11月13日 04:11 中國時報 楊漢聲 ／台東報導 ／台東報導

台東市長選舉由藍綠相爭，國民黨籍台東市長張國洲爭取連任，民進黨則推出現任台東縣議員洪宗楷對戰。60歲的張國洲是資深黨員，從政時間高達21年，基層實力雄厚；40歲的洪宗楷年紀輕，只有3年縣議員資歷。張洪2人年紀差了20歲，被喻為世代對決，然因選民結構藍大於綠，加上中央執政不力等大環境因素影響，看來是國民黨贏面大。

張國洲從基層代表作起，曾任台東代表會副主席，之後轉戰縣議員，4年前挑戰民進黨台東市長賴坤成成功，實力相當堅強。洪宗楷4年前以政治素人之姿，拿下第2高票成功挑戰縣議員寶座，但由於政治資歷相對較短，仍有待努力。

然而台東選民基本盤仍是藍大於綠，尤其張國洲基層實力雄厚，獲得水利會、農會等地方派系的支持，勝選機會相當大。洪宗楷擺脫既往傳統選戰，改從網路宣傳下手，規畫一系列政見以吸引年輕人認同，但由於民進黨執政恩因素，除非有奇招，否則恐怕才難有機會勝選。

另外，台東縣達仁鄉選情也相當激烈，共6人登記參選。現任達仁鄉長王光清2任屆滿，除了國民黨提名的前鄉長包世晶外，另有吳清生、陳新輝、孫明森、葛文政及唯一的女性參選人張小雲等5人競逐，且全都是無黨籍，競爭激烈。

至於離島的蘭嶼，選情激烈程度也不遑多讓，共有4人登記參選。國民黨現任鄉代謝胡源出馬挑戰現任蘭嶼鄉長夏曼．迦拉牧，另外，蘭恩文教基金會執行長瑪拉歐斯及前任紅頭社區協會理事長謝明輝也都以無黨籍身分參選；由於蘭嶼是目前台電核廢料的暫時儲存場位置，核廢議題也成為各候選人重要政見，攻防激烈。

(中國時報)