加快擴大新南向學生交換機制

2018年11月13日 04:11 中國時報 林建甫

本月初行政院召開「新南向政策亮點計畫檢討會議」，各單位說明成效與難處，開誠布公的精神值得讚許。我因為長久以來關心國內高教發展，這兩年又因APEC及新南向計畫經常到東南亞出差，自認有第一手觀察，因此野人獻曝地提出我的看法。

根據教育部的資料，在2017學年度新南向國家學生來台留學、研習人數為40999人，較2016學年度成長26.86%；而台灣學生赴新南向國家留學、研習人數有19269人，較上學年度成長19.7%。另外，在國際產學合作方面，2017學年度總計培育2931人，包括國際學生產學合作專班2494人，以及外國青年短期技術訓練班182人。

雖然雙邊交流呈現快速成長，但教育部統計，「產學合作專班」2017年度總共核定174班，預計招生5680個名額，但實際只開92班，招到2931位學生，顯示台灣吸引新南向國家人才的力道未如預期強勁。

什麼原因？我認為為香港、新加坡、甚至中國大陸也都在做相同的事情，我們就難以搶到足夠的來台學生。另外，我覺得既然還有預算，大幅增加雙邊交換學生的名額，可能更值得去做。這對未來台灣的發展非常有幫助。

首先，對交換生而言，1學期或1學年的交換時間雖然不長，但卻能對當地的文化、民情、生活環境有相當程度的認識，對語言能力、國際競爭力與開拓視野等都有很大的加分效果。交換機制，對於學生而言，短時間的停留與取得文憑的抉擇成本截然不同。多走、多看、多學習，甚至面對挑戰、嘗試錯誤、失敗再站起，都對學生未來的發展很有幫助。這也是為什麼交換學生制度，近年來在全球愈來愈夯的根本原因。

在全球化、數位化的時代，國家間流動的限制將越來越小。人才主要的競爭對手不是在國內，將會是來自各國的菁英，如果學生時期有機會到其他國家交換，認識環境，對於自身未來的發展也能提前規畫，將會是十分寶貴的經驗。

其次，交換生選擇去歐美一流學府，固然很好，但不是每個家庭都有經濟能力將小孩送到歐美的學校。現階段來看，東南亞的一流學府交換也是個不錯的選擇。近來新南向國家高等教育的實力逐漸提升，依據各項指標，馬來西亞大學、拉曼大學、菲律賓大學、泰國的朱拉隆功大學，印度理工、德里大學、尼赫魯大學等，在國際上也廣受好評。學生過去交流也可以學到很多專業知識。

東南亞國家的學雜費相較於歐美大學而言，便宜許多，大多數家庭應都能負擔得起，若政策上再給予適當的補助，可以大幅提高申請交換生的意願；加上因同為非英語系國家，在透過英語的交流上，不會產生巨大的挫折感，英文學習反而容易進步；又因文化、地區、環境等因素相近，也較不會有種族上的歧視或隔閡，或是嚴重水土不服的情況發生。甚者，東南亞近年對華語的學習非常狂熱，華語師資極度缺乏，教華語也是打工的機會。

更重要的是，新南向國家的經濟發展是有目共睹，這個全世界兵家必爭之地，也是台灣未來的重要出路。

到東南亞甚至印度交換學生，就是讓台灣對這些國家有更深的了解，更多的機會，而來台的新南向國家交換學生，也是培養該國的知台派、親台派。這樣的關係建立了，都將能成為未來台灣與新興市場連結的重要火種。

擴大交換學生的思維與數位經濟重視流量的商業模式相同，可以透過「量數」的大幅增加，帶動台灣形象及能見度的全面提升。以國家補助新南向學生來台學習的成本，一個專班或是文憑生可以換得大量的交換生，因此以投資的成本效益分析來看，更值得推廣。

日前金車文教基金會公布我國青少年國際觀問卷調查結果，有72.4%青少年覺得需要出國才能擁有國際觀，50%會選擇度假打工作為國際交流模式，44.8%選擇當交換學生，67.6%青少年願意或會考慮到東南亞就學或工作，大學生更高達79.9%願意或會考慮到東南亞，不僅顯示台灣學生走出去、走進新南向國家的意願很高，也指出交換生是最熱門的考量。

以上討論完全符合新南向教育政策的立場，如何借力使力，我們應加快腳步。

（作者為台灣經濟研究院院長、國立台灣大學經濟系教授）

(中國時報)