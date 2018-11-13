莫讓選舉奧步重演中壢事件

2018年11月13日 04:11 中國時報 羅瑩雪

蔡政府上台後，一反創黨理念，為所欲為。以年金改革之名，踐踏軍公教權益和尊嚴；以轉型正義之名，清算鬥爭國民黨；以查假新聞為由，打壓言論自由；以國家安全為由，操控媒體網路；以環保護台為由，任黑煙肆虐危害健康；以台灣價值為由，恣意挑釁大陸，破壞兩岸關係。政策又九彎十八拐，人民無所適從，以致抗爭不斷，社會不寧，陸客不來，農漁產品滯銷，市景蕭條，百姓欲哭無淚。

人民緊衣縮食，艱苦度日，政府卻揮金如土，毫無節制。黑機關一個個設立，綠官占滿肥缺，出再大的事也不必下台負責。前瞻、新南向、振興觀光計畫動輒百千億元不手軟，但別說效益評估，連計畫都粗糙簡略。

正當人民憤恨難抑、徬徨無助時，出現一位體察民心的禿頭，拿出準確的政見，展現拚經濟之決心，立即燃起民眾無限希望。韓國瑜在鳳山、旗山的造勢活動，韓粉激情沸騰，擠爆現場，大家無不引頸期盼這個禿子帶領大家打開僵局，走出困境。

本來提名西瓜也選得上的民進黨，頓時陷入可能失去南部第一大都的危機中。

這次九合一選舉如同蔡總統之期中考。如果綠營傳統鐵票區高雄市藍綠易色，勢必牽動黨內生態和2020大選布局。陳菊、賴清德等大咖及隨眾都得讓位。高雄縣市2、30年執政累積之重重黑幕，更經不起政黨輪替檢驗，所以這次選舉對民進黨至關緊要，實在輸不起。

成千上萬的高雄人覺醒了，決定支持能改變高雄命運的韓國瑜，民進黨又有絕不能輸的沉重壓力，雙方劍拔弩張，都志在必得。緊繃氣氛日益高張，選舉奧步紛紛出籠。抹黑、抹紅、抹黃等老套一樣沒少，連政府機關也競相出手。中選會率先對不利政府之公投案找碴、調查局揚言有中資支持特定候選人、國安單位跟著指控大陸網軍干擾選情、國防部不早不晚安排在選前一天軍事演習，不知是想激大陸反彈而順勢打「反中牌」，還是想妨礙軍警返鄉投票。至於網路流傳的假公投案由、陸資助選圖、宮廟籤詩等，罄竹難書。

民國66年縣市長選舉，國民黨在桃園投開票過程作票，引發民眾暴動。群眾包圍中壢分局，放火燒毀警察局。警方發射催淚瓦斯，槍殺1名青年，演變成第1次台灣民眾自發性街頭抗議選舉舞弊事件。這次選情激烈猶勝以往，如果投票當天選務人員處事不公，甚至露出舞弊跡象，導致民眾情緒失控，爆發衝突，後果不堪想像。

離投票只剩10來天。懇請各選務機關務必重複仔細檢查相關流程，確定每個環節都公正透明，能取信於公眾，避免不幸事件再度發生。（作者為前法務部長）

(中國時報)