不忘初心就不怕柯粉離開

2018年11月13日 04:11 中國時報 彭蕙仙

近日造勢晚會聲勢大不如前，台北市長柯文哲坦承自己「沒有陸軍」；針對日前的政見辯論會，柯文哲則埋怨，對手一直攻擊他的人格，對他的政見卻提不出什麼見解，柯P顯然不滿這種政治氛圍。

柯文哲說自己沒有陸軍，這是一件非常奇怪的事。身為執政者，照理說，執政成績應該就是他招聚陸軍的最大利器，如果有夠亮麗的政績，民眾自然而然會願意站出來表達支持；他認為4年前因為有民進黨和網軍，所以當時他的造勢活動才會有那麼多人，如今這兩項因素都不如過去，陸軍就減少了。

4年前柯文哲還是個素人，動員能力不足不讓人意外，經過4年執政，手握豐沛的行政資源卻感嘆自己沒有陸軍，那其他候選人怎麼辦？只能說，大概4年前的柯文哲真的是命太好了，在太陽花的天時地利人和下，不怎麼費力就水漲船高，台北市長手到擒來。

然而，儘管上帝給了柯文哲一手好牌，但他卻不夠努力，沒有好好運用執政的4年，用好成績感動夠多的民眾，把網軍培養成紮實的民意陸軍，實在是非常可惜。

再說，如果民進黨像柯文哲說的那麼厲害，有大批陸軍隨時待命，那姚文智又怎麼會是如今這門前冷落車馬稀的景況呢？可見勢不如前，柯文哲自己實在是要負最主要的責任。

說到在政見發表會上被攻擊，老實說，這是每一個執政者都必須揹負的十字架，沒什麼好抱怨的。高雄的韓國瑜都還沒上任、手上半點行政資源都沒有，在政見會上照樣變成箭靶，執政黨的候選人、其他的候選人，通通有志一同攻擊他，包括過去做民代時問政績效不足，都被翻出來K，那韓國瑜不是更冤嗎？

此外，柯文哲說對手不攻擊他的政見，會不會是因為他的政見沒有什麼好說的？事實上在日前的政見發表會上，柯文哲自己談起政見，態度也是頗見保守，小心翼翼地避開大巨蛋、公宅跳票等地雷。柯文哲事後抱屈表示，市長室就列管了8800多件案子，「怎麼會沒有政績？」，問題是這8800多件案子究竟是已經完成的「解除列管」，還是仍在進行中的「繼續列管」？而已經完成的案子裡，又有多少是前朝打好了底、完成了骨幹，而柯P只是負責收割稻尾、剪綵之類的事呢？

4年前柯文哲在網軍瘋狂的拉抬下成了台北市長，然而，他沒有成功地化虛為實，人氣消風讓人喟嘆。這樣的變化尤其值得韓國瑜做為借鑑。如果柯粉會跑，韓粉何獨不然？在十倍速時代，粉絲一時意亂情迷的吹捧並不可恃，除了要保持戒慎恐懼之心，更重要的是，如同韋伯在〈政治作為一種志業〉一文中的提醒，一個人要如何才能不負政治的權力，以及這權力帶給他的責任？政治人物一定不要忘記當初為什麼要參選，不忘初心，方得始終。

（作者為資深媒體人）

(中國時報)