來場以核養綠君子之爭

2018年11月13日 04:11 中國時報 葉宗洸

媒體報導目前有逾200位學者參與了反核聯署，向公投第16案的「以核養綠」說不。國家未來的能源配比到底要不要將核能列入考慮，每位國人都自有主見，也都必須得到尊重。只不過，如果簽署的學者並未仔細閱讀連署說明，或是受到連署聲明的誤導，那麼連署結果的參考價值將大打折扣。此份連署聲明羅列了反核五大理由，光是第一條「擁抱過期核電廠與混亂拼裝核四，陷台灣於核災風險」的內容就充滿了誤導性文字，並企圖挑起民眾對於核災的恐懼。

事實上，核電廠延役的工程浩大，除了必須向管制機關提出正式申請外，電廠內部所有經評估不堪續用的設備與組件都必須更新，最終經過管制機關嚴格的安全審查後，才有辦法順利取得執照更新（即延役）的許可，聲明中使用「過期」兩字居心可議。以美國為例，目前運轉中的99部核電機組，已有89部取得延役許可，另有3部機組正在接受安全審查，未來還有3部機組將提出延役申請，達到近乎全數延役的規模。核電廠延役已有前例可循，連署發起人不應故意將其與核災連結，用以製造恐懼。

另一方面，連署說明再度把訛傳多年的「核四廠是拼裝車」拿出來冷飯重炒，又說陷台灣於核災風險，明顯惡意造謠。真相是全世界規格嚴謹且系統複雜的核電廠都不是一家廠商負責所有組件與設備的生產，就像現在的高端電子產品也都非來自同一家公司是一樣的道理。更何況，2013至2014年的16個月期間，在電廠原有的「聯合測試小組」執行過第一次系統檢視及試運轉測試驗證後，由數十名經驗豐富的核電資深工程師及奇異日立公司的顧問成立的安檢小組，又獨立進行了第二次的檢視與驗證，所有的問題最終都全數解決，也順利完成了試運轉測試。安檢結果顯示，核四廠已是一座健康無虞的電廠。

至於地震的影響，核電廠選址的時候早已將地震的影響納入考量。過去3次重大的核能事故都不是由地震造成，2011年的福島事故是因地震引發的海嘯淹沒電廠位於地下室的緊急備用電源所致，不當設計與遲未動工的防海嘯牆是福島第一核電廠的致命傷。否則，當年位於地震震度更大、海嘯高度更高地區的女川核電廠，為何可以安然無恙？更何況，台灣目前4座核電廠的安全設計與地理位置都優於女川電廠。

對於挺核或反核理念的堅持，每個人考量的焦點不同，所得到的結論自然不同。不過，學者的意見極有可能成為一般民眾參考的依據。正因如此，學者們做出選擇的時候，實應謹慎思考並做足功課，然後從福國利民的格局看待國家未來的能源發展方向。各方學者何不就以公開辯論的方式，來一場「以核養綠」的君子之爭？（作者為國立清華大學工程與系統科學系教授）

(中國時報)