不承認又老又窮 等著被高雄革命

2018年11月13日 04:11 中國時報 主筆室

高雄市長選舉，韓國瑜以一句「高雄又老又窮」擊中高雄人心，再以「北漂青年」撩起高雄北上謀生青年的痛點，終於掀起了滔天巨浪，讓民進黨深耕將近30年，「躺著選就上」的高雄市長寶座岌岌可危，稱之為「高雄革命」亦不為過。不過，高雄真的又老又窮嗎？若真的又老又窮，又是誰該負責，是個該好好深究的問題。

高雄是否老而窮，這個問題乍看之下不易回答。因為依照統計，高雄市去年20到29歲人口比例約13%，只比全台13.9%略低，而且平均壽命79.1歲，比起台南79.7歲、台中80.3歲、桃園80.8歲、新北81.2歲、台北83.6歲，雖在六都中排名第6，高雄市相對稍老，稍「短命」，但差異並不明顯。如果大量高雄子弟飄往北部、中部或國外就業，外地人一進高雄，看到的居民面貌可能就經常是老人，會較少看到年輕人。若從這個角度看，的確可以說高雄是「老」的。

那麼，高雄窮嗎？依照政府統計，前年（2016）高雄市平均每戶所得總額122.7萬元，雖然遠不及台北市的168.8萬元，但是在六都中排名第4，也還領先台中市和台南市，並沒有墊底，不是最窮的。但換個角度看，若前3都算「富」、後3都算「窮」的話， 高雄市的確屬於「窮」都之一。更何況，從縣市合併的2010年到有最新數據的2016年6年間，高雄市平均每戶收入增加的金額12.8萬元，在六都中排名第5，僅優於台北市。這也難怪，高雄市人口在這6年間僅僅增加了0.6萬人，遙遙落後桃園市的14.6萬人，在六都中墊底，這同樣反映在同期間高雄市工作增加數僅有8.8萬個，遙遙落後新北市的17.4萬個，僅些微高於難兄難弟的台南市8.7萬個，居倒數第2。因此，說高雄市「窮」事實上也沒有冤枉它。

然而，一個地區或城市不見繁榮或發展，應該來自於兩種效果，一是上位的中央政府政策不佳而受到影響，二是自己的施政績效不良而造成。

以高雄市而言，很清楚可以看到，兩個原因都扮演非常重要的角色。以上位政策言，高雄得天獨厚、腹地廣大，是個擁有大型工業和天然良港，也曾是全球第3大貨櫃港的都市，吸引大量鄰近的台南、屏東，甚至隔海的澎湖居民前來謀生。1990年代中期，原本有機會取代或者至少部分取代香港，成為中國與西方世界接軌的中介站，但卻被李登輝前總統的「戒急用忍」、「兩岸拒通」政策阻擋，讓目標前瞻的「亞太營運中心」計畫胎死腹中，不僅讓全台受害，本來人均所得領先南韓3000美元的優勢，從1997年亞洲金融風暴後，逐年落後到目前低於南韓5000多美元的窘境。這也讓高雄港發展停滯，目前貨櫃處理量退居到全球第13名，港埠員工數顯著縮減，成為高雄工作機會不增的重大原因。

其次，民進黨的政策激化年輕人仇中、恐中情緒的結果，產生了「太陽花學運」，凍結了「兩岸服務貿易協議」，擱置了「兩岸貨品貿易協議」諮商，蔡英文政府更進一步將馬政府辛苦營造的兩岸和諧氛圍完全破壞，不僅衝擊陸客來台灣消費的意願，影響對大陸農產品的出口，也讓原可掌握同文同種優勢的巨大市場商機，拱手讓給同樣競爭這個市場，但卻因有貿易協定可免關稅相互出口的南韓和東南亞諸國，導致台灣經濟成長停滯不前。可見高雄市的發展停滯，嚴重受害於國家發展方向。

高雄市的綠色執政當然也要負起責任。上述上位政策對六都而言都是「共業」，必須承擔。但比起其他縣市，高雄市喜歡搞大建設，將大筆資源投注在消費性的建設上，忽略企業必要的投資需求，例如，一樣是腹地遼闊，但台南提供了515公頃的科學園區用地，高雄卻只有196公頃，台南南科帶來的工作數量當然高於高雄。基層建設又不落實，一場大雨就原形畢露地塌陷出5000個坑洞。

民進黨可能自認委曲，但韓國瑜「高雄又老又窮」的訴求已打動高雄人心，若民進黨政府不改弦易轍，「高雄革命」恐怕將如野火燎原，席捲全台，民進黨的執政若因此土崩瓦解，也不令人意外。

(中國時報)