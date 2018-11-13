2018年11月13日 04:11 中國時報 主筆室

故宮北院後年起將閉館3年，故宮院長陳其南說，南院是故宮的另一個展場，這次把文物移到南院，就是希望把國外觀光客拉到南院。但在這項決定曝光前，陳其南才見了民進黨籍嘉義縣長候選人翁章梁，雖稱「不期而遇」，然瓜田李下，能說不是為了綠營南部的低迷選情大開支票？

故宮南院2003年在阿扁任內拍板落腳嘉義，2015年底開幕，初期1年參觀有147萬人次，受兩岸關係急凍，去年跌破百萬人次，今年前9個月，入館數僅57萬餘人次，這個被視為雲嘉南觀光火車頭的景點出現雪崩式下滑，連帶影響附近旅宿業也慘不忍睹。

這次九合一選舉，各政黨的嘉義縣長候選人也都對南院提出擴大館藏，及館外空間重新規畫的政見，並認為唯有故宮鎮院之寶南移，才能吸引觀光人潮。

故宮典藏豐富，南移文物若能救觀光無可厚非，怪就怪在消息沒曝光，配套措施也沒個譜時，陳其南就與民進黨嘉義縣長候選人翁章梁碰面。陳其南的作法很難不讓人懷疑，故宮北院閉館、將展品南移，就是為選舉造勢、拿文化為政治服務。

尤其陳其南上任時「故宮台灣化」的言論，即引發不小爭議，這回在綠營南台灣選情面臨極大壓力下，府院黨全力出擊，陳其南臨危受命，自有脈絡可循。

最可笑的是，陳其南說北院每年有400～500萬人，但3/4是外國人，是南院最缺的部分，所以把文物移到南院，就是希望把國外觀光客拉到南院。問題是觀光客會跟著南下嗎？

陳其南千萬別忘了，選舉是一時的，民進黨為救選情，拿故宮炒短線，割肉補瘡，最後可別玉石俱焚，連北院也賠上，砸了國立故宮博物院這塊招牌。

(中國時報)