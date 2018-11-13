2018年11月13日 04:11 中國時報 潘罡

選舉戰火熾烈，文化界意外成為重災區。前幾天高雄市文化局局長尹立不滿「韓粉網軍」行徑，憤而辭職，除在臉書頻頻發文回擊，也上電視節目控訴；柯文哲的競選總幹事、作家小野被質疑操作「棄姚保柯」，受訪時發言不當還「乾嚎」，引起網民圍剿。其餘遭炮火掃射的還包括柯一正、吳念真、李永豐等。

親綠媒體形容尹立等人遭到「惡意的網路霸凌」，尹立也在臉書上抨擊「這種無恥的霸凌行為讓人心生畏懼」。然而上述針對菁英階層所發動的「炮轟」（flak）現象不是一朝一夕，藍營也曾領教過，而且並非僅見於台灣。事實上，目前世界各國網民對政治人物、學者專家等，普遍報以憤怒與蔑視，儼然正在形成一種全球運動。

美國政治學者湯姆˙尼可斯（Tom Nichols）就在著作《專業之死》中描述，如今美國大眾對菁英抱持極度不信任與敵意，尤其讓他吃驚的是，大眾斥責時的「怒氣之盛」已到前所未見的地步，讓網路變成一個充滿恨意的殺戮戰場。

這一切究竟是如何造成的？原因很多，包括網路讓知識或資訊更為普及，網民囫圇吞棗後覺得專家學者沒啥了不起，稍有拂逆己意便開罵。而許多菁英面對大眾排山倒海的情緒性攻訐，反射性的回應就是怪罪網路縱容胡言亂語，如同尹立指責韓粉網軍用以偏概全的荒謬留言來「霸凌」陳菊主政多年的高雄市府。

菁英的反擊固然有理，但尼可斯指出，如果全把責任歸咎網民，就是過度簡化問題。菁英階層落得今日下場，還有一大原因是：公眾的信任，在某些專家跟政客身上，不僅遭到辜負，甚至遭到濫用。

的確，大眾雖然頗有無知與偏見之嫌，但菁英是否也該反省自己幹過什麼好事？如尼可斯所言，他們是否撈過界，把自己的專業知識當成萬用鑰匙，動輒對天下事大放厥詞？明明不懂核電卻跳出來講核電，明明只懂物理、化學，卻自認通曉教育、文化，更糟的是淪為政黨御用打手，憑其名聲扭曲專業知識訛詐大眾。

因此，我們看到堂堂法學博士張天欽掌管促轉會後，竟打算將它塑造為「東廠」；台大教授陳師孟揚言擔任監委後要「專門辦過去對綠營總統、政務官追殺的法官，還有對藍營總統及政務官縱放的法官」。這樣的意識形態與言行，和他們的專業地位哪有半點相稱之處？他們全然辜負大眾對官員與學者的期待，這類荒腔走板的傢伙越來越多，結果拉著其他菁英一起陪葬。

事實上，菁英辜負大眾自古即然，但以往在政府、資本家、知識菁英把持媒體的情況下，人民的憤怒往往僅淪為瞬間即逝的街談巷議與牢騷。但今天透過網路賦權，大眾的聲音陡然堅實有力起來，社群平台留言彷彿討伐的檄文，讓菁英們顫抖。更讓菁英畏懼的是，網路資料庫如同黥刑，烙印下他們如何愚弄百姓的種種行徑。

在挫折感日深之後，有些菁英選擇沉默不語，有些則轉為憤世嫉俗，痛心疾首地宣稱大眾的炮轟是「假訊息」、指責為違法亂紀，甚至貼上政治陰謀標籤。不管如何，「網路霸凌」已成為舉世皆然的新常態，菁英階層如果要從政，就要做好接招的準備。從正面角度來看，網路也在迫使菁英進行一場「轉型正義」，這未嘗不是好事一樁。（作者為北京大學藝術學院博士）

(中國時報)