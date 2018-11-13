2018年11月13日 04:11 中國時報 謝小韞

故宮院長陳其南證實，故宮正規畫於108年7月1日起不再接受展覽申請，將開始整修臨時庫房。而正館預計於109年底封館，館內展覽全面結束，110年開始搬遷，111年到112年正館施工。陳其南也表示，故宮整建過程無法服務展覽人潮，目前計畫將國寶移往南院置放、展出，希望增加南院300萬的人潮。

按2015年藝術媒體THE ART NEWSPAPER統計全球100家博物館及畫廊，台北故宮以1年接待530萬人次，拿下全球第6名，其訪客多數是來自中國大陸的遊客。另2018年《主題公園與博物館報告》中，羅浮宮以1年810萬參觀人次，再度蟬聯為全球最熱門博物館，台北故宮博物院則排名全球第13。

毫無疑問地，台北故宮是全球最重要的博物館之一，其典藏近70萬件文物，更是國人的驕傲與文化孕育的重要搖籃。陳其南在上任之初，即提出「故宮台灣化」之主張，頗引起爭議，惟其強調故宮今日尚未台灣化，需要經過調整，讓台灣人接受故宮是台灣的故宮。此一主張可公開討論，惟涉及該院的整修與全館閉館，就是另外一回事了。

前歷史博物館館長及台藝大校長黃光男認為，從法國「大羅浮宮計畫」、大英博物館「大中庭計畫」及美國「現代美術館」（MOMA）整修計畫觀之，都是部分整修部分開放，不見有全館閉館的做法。

1981年法國總統密特朗為了改善羅浮宮參觀品質及增設展示空間，提出「大羅浮計畫」，延攬貝聿銘為計畫負責人，展開為期15年的硬體改造工程，建設經費高達69億法郎，至1997年始全面完工。貝聿銘主張在羅浮宮的大廣場，用玻璃金字塔的中庭地下化建設來改善，1998年隆重開幕，其精緻的建築美學撫平了法國各界長期以來對改建的不安及反對情緒，在世人心中再次穩固其世界首位博物館的冠冕。

至大英博物館「大中庭計畫」，經過7年左右的整建，以「老建築再生」的概念呈現全新的風貌。這個計畫主要是在展覽室與中央圖書館之間覆蓋一座大型玻璃屋頂，形成一個全新的大廳。大中庭在2000年底重新開幕，戶外空間轉化成大廳，人們可由大廳迅速走到想去的展覽室。這二大博物館大整修時，都是部分開放而未關閉全館。

文史學者林谷芳認為，故宮閉館而將部分文物南遷的決策，茲事體大，一動不如一靜，文物的安全應為首要考量。當年故宮選擇在台中霧峰及台北的近郊山區興建庫房，也有避人為及自然災害的考量。南院庫房的設計及設備均遠不如北院故宮，一旦發生災變，恐難因應。而德簡書院山長王鎮華更認為，故宮文物是國寶，若以遷移文物至南院來吸引觀光人潮，是將故宮文物工具化。故宮文物不需要人潮，它需要的是妥善保管、研究與展覽。

故宮閉館及移動文物的計畫，理應先行提出縝密周全的規畫，訴諸外界討論，尤其在文物移動與典藏安全部分，更不可輕忽。而文化界當然也有人認為此項消息是假議題，現今突然見諸媒體，主要是執政黨要拉抬南部選情。如果此種重要文化議題已淪為政治炒作，那就根本不值一論了！（作者為前台北市文化局長）

(中國時報)