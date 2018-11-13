撼動蔡政權也許就是高麗菜

2018年11月13日 04:11 中國時報 李武忠

距選舉投票日不到兩星期，由於蔡政府兩年多的執政不得民心，加以韓國瑜提出「東西賣得出去，人進得來，高雄發大財！」的主張，說中小市民的心聲，韓流威力席捲南台灣，讓民進黨大為緊張，上至總統下至中央官員，賣力打韓。

為了破除「韓國瑜魔咒」，民進黨再度打出統獨牌，不僅蔡總統在造勢場合故意曲解韓國瑜的用意，指稱把農漁產品賣出去，就是要賣到「中國大陸」，沒有效果；農委會主委林聰賢跟著扯到「不是一句九二共識，就可以把農產品賣得更好」。

這些話語充滿政治算計，無非是希望能遏止「韓流」的外溢效果。只是這些年國內農漁產品接連發生產銷失衡、價格崩跌慘況，農民記憶猶新，而蔡總統有無兌現幫農民找到更好的外銷市場，讓農漁民過好日子的承諾，農漁民心知肚明。

台灣生產的水果品質優良，但因國內消費市場有限，需要外銷來穩定價量。只要國外有需求，都是我們行銷的對象，不應受到制於意識形態，這應該才是韓國瑜的主張。中國大陸是全球最大的農漁產品消費市場，加以消費力強，成為其他國家農漁產品的重要外銷對象，台灣不必刻意迴避。蔡總統執政兩年多，台灣農產品出口到中國大陸還是高居首位。

以國內生產的鳳梨為例，2018年1至10月總出口數量約3萬公噸，中國大陸占98%。反觀蔡政府力推的新南向，出口的成績更是慘兮兮。同期鳳梨出口到新加坡僅164公噸，泰國為7.5公噸。而原先政府宣稱會外銷杜拜120公噸的香蕉，到10月底為止只出口28.8公噸，農民根本無法獲利，也透露出該政策方向、目標市場設定都大有問題，對當地消費動態等方面也沒確實掌握。

目前國內高麗菜盛產是事實，農民眼見價格大幅下滑，自然心慌。身為農業部門主管，林聰賢理應全力督導各部門，務求盡早讓菜價回穩，而不是將重心放在助選上，盡說些不得體的話，說產銷做不好都是農會的錯，難道農委會沒有責任嗎？蔡政府從上到下瘋狂打韓，完全沒有關注到農漁民的切身需求，這個政府真是離基層越來越遠了。（作者為農經學者）

(中國時報)