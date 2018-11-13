2018年11月13日 04:11 中國時報 賴祥蔚

高雄市長選舉辯論10日舉行，4位候選人的表現都不錯。當然，最受到矚目的還是兩位主要候選人韓國瑜與陳其邁。有些人覺得陳其邁在市長選舉辯論的表現非常出色，甚至衍生有人因為照片看起來耳內的顏色似乎太白，而懷疑他帶了耳機。

其實，要一邊聽耳機一邊辯論，難度非常高。

陳其邁競選辯論的表現好嗎？坦白說口才很好，但是反而凸顯出內心慌亂，因為陳其邁從初選勝出以來，外界本來都以為他躺著選就會當選。正因如此，陳其邁在選戰一開始，打造的是「暖男」的形象，這樣除了原本的基本盤之外，可吸收更多中間選民，從而提高得票率。

但由於民進黨政府中央執政不力，嚴重拖垮地方首長選情，使得陳其邁從本來的輕鬆躺著選，到後來變成全力以赴，如今恐怕快要告急了。

在陳其邁的心中，他一定很不服氣，憑什麼空降的韓國瑜，居然聲勢可以後來居上？他更會感到不滿：我陳其邁在高雄扎根、準備已久，你韓國瑜甚至連政策都不具體，為什麼越來越多高雄市民支持你？於是在高雄市長選舉辯論之中，陳其邁一開始就火力全開，質疑並且批評韓國瑜的政策主張。

表面上看起來，陳其邁確實辯才無礙，其實卻已經洩漏了主帥的不安感。因為當陳其邁宛如立法委員提出尖銳的質疑之時，他已經從本來的領先者變成了挑戰者，這就不小心洩漏了主帥心中的失敗感。只有戰術卻沒有戰略，躺著選已經變成追著選了。更何況，雄辯滔滔的戰將形象不符合一開始的暖男定位，可能會造成競選形象的錯亂。

當然，陳其邁陣營如果因為感到選舉壓力，因此決定修改定位，從暖男變成戰將，倒也無可厚非，問題在於，當外界拋出了耳機的質疑插曲，陳其邁在深夜以直播回應，居然語帶哽咽，又變成了哀兵形象，這就完全破壞了辯論時的戰將定位。台北的姚文智選情一路低迷，哽咽還有道理，陳其邁如非遭遇重大挫折，何必這樣？

面對韓國瑜氣勢飆升，陳其邁本來可以維持暖男形象，談笑因應；如果要化身戰將，也應該統一形象，例如面對耳機質疑，要求韓國瑜親自出來面對，直球對決。結果白天還是戰將，晚上卻變成哀兵，形象定位全失。

兩軍交戰，如果主帥失去自信，而且表露無遺，可能會導致敗象浮現、軍心慌亂，這對選戰大大不利。

（作者為台灣藝術大學廣播電視學系教授、愛傳媒榮譽社長、中華傳播管理學會理事長）

(中國時報)