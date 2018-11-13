iPad揮毫 張炳煌傳承漢字靈魂

2018年11月13日 04:11 中國時報 許文貞 ／台北報導 ／台北報導

過去學習寫書法要磨墨、準備紙張、毛筆，如今有平板電腦，連滑iPad都可以寫書法。書法家張炳煌自2000年初期開始研究將書法數位化，曾在電腦上開發書法學習軟體，近年則推出iPad版，不只可以拿觸控筆寫書法，還能創作水墨畫，「以前技術上還是有限制，現在的科技終於可以精細模擬毛筆的效果，手跟眼睛也可以看同一個平面寫字。」

透過數位化 在哪都能學漢字

張炳煌表示，研究如何將書法數位化，並不是為了取代傳統書法。如同他的工作室中還是擺著筆墨紙硯，牆上也掛著他揮毫的書法作品，「書法乘載著漢字的靈魂，我是一個寫字的人，我希望透過數位工具，不只讓華人，甚至是對漢字有興趣的外國人，即使在世界上的各個角落，都可以透過書法學習漢字的精髓。」

張炳煌最為人熟知的身份，就是在80年代時華視製播的「每日一字」節目中，手執毛筆，一筆一畫寫下當天要教的字。節目播出19年，為節目寫了將近7000個字。當年透過電視推行漢字、書法教學，進入電腦、網路的時代之後，他轉而研究如何透過數位化的方式教人書法，原因還是感嘆如今書法教學式微，「現在喜歡書法、會寫書法的人真的愈來愈少了。」

借用新科技 勾起年輕人興趣

在淡江大學中文系任教多年的張炳煌，對此頗有感觸。他說，電腦普及時，他已年近50歲，「對我這輩的人來說，學電腦是很辛苦的事，但20幾歲的學生們每個都在用電腦、手機，逐漸不再寫字，更不用說寫書法。我就想，不如思考該怎麼借用新科技，讓年輕人也對書法產生興趣。」

不會電腦的張炳煌於是自2001年和資工系合作，不只自己慢慢學電腦，也跨領域討論該如何開發書法學習軟體，從無到有摸索方向，「剛開始科技技術其實跟不上我們的要求，而且用電腦和觸控板寫字，眼睛看的是螢幕而不是寫字的手，還是跟寫書法感覺不同。」

直到近年平板普及，張炳煌和科技公司合作，花了3年終於開發出平板寫書法的「e筆」APP，不只可以寫書法，也收錄各朝代的字帖讓人臨摹，能透過影片錄影、回播功能，學習寫字的筆畫順序、運筆細節，未來將充實更豐富的雲端字庫、分享功能。

(中國時報)