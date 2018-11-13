不想被比下去 回家偷偷練字

2018年11月13日 04:11 中國時報 許文貞 ／台北報導 ／台北報導

對張炳煌而言，學書法最初是誤打誤撞，更不是人生既定的方向。大學時就讀電影相關科系、畢業後從事貿易工作，學生時期喜歡的書法看似離他遙遠，卻在參與電視台製作「中國書法」節目和「每日一字」之後，書法又成為生活的重心，「人生帶我重新回到書法，我也希望能把書法的美好，讓更多人知道。」

張炳煌解釋，教育部在1982年公布標準字體，透過電視節目向民眾推廣，因此誕生了「每日一字」。如今許多人只要聽到國樂名曲《陽明春曉》，就會聯想到「每日一字」。而如今張炳煌仍然維持「每日一字」的習慣，「我現在改用電腦和iPad寫字、錄成影片，傳給親朋好友分享，這三、四年下來，也寫了1000多個字。」

張炳煌1949年生於基隆，小時候對書法不感興趣，直到初中三年級時才開始勤練書法，「當時我跟坐隔壁的同學吵架，但他書法作業寫得很好，導師特別喜歡他，每次週六發書法作業都會特別稱讚，發作業給我時，卻都用丟的，我還被罰放學後留在學校寫書法。」

因為不想被討厭的同學比下去，張炳煌於是決定自己買字帖，每天放學回到家就偷偷練字，更私下向美術老師請益。美術老師為了鼓勵他，將他的作品送去日本參加比賽，拿了個「金賞」，「我爸很高興，特地託人從香港買好的毛筆回來給我，我也在鼓勵之下繼續寫書法。後來才知道，金賞其實只是個小獎項，卻陰錯陽差讓我真的寫出了興趣。」

原本只是業餘興趣的書法，卻讓張炳煌在35歲時人生大轉彎。他在出社會後從事漁業貿易工作，1984年時，電視台要製作書法節目，想找年輕書法家合作，大學時學電影的張炳煌經人介紹，偶然加入製作團隊，身兼製作人、主持人工作，更成為後來加入「每日一字」節目的契機。

(中國時報)