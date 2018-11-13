村上隆雲中之龍 汲取傳統精髓

村上隆近日在高古軒香港的展吸引族群甚廣。（高古軒香港提供）

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中國時報
／台北報導

儘管日本藝術家村上隆的作品近期在大陸疑似被「山寨」而假其名展出贗品，且村上隆的律師已計畫採取法律途徑，但他的大尺幅作品《雲中之龍—靛藍》仍如期參與上海第五屆西岸藝術與設計博覽會。

村上隆的作品向來打破高高在上的殿堂藝術與流行文化之間的鴻溝，將商業圖像、日本動漫和傳統日本風格共冶一爐，近期他的個展《改變規則！》在香港高古軒展出，高古軒資深總監王涵怡便指出：「村上隆的創作風格在亞洲，無論是藝術或是時尚圈裡都樹立了一個非常重要的潮流。這次在香港的個展，展覽期間吸引了分布在不同年齡層的村上迷到訪。」

《改變規則！》展出了村上隆首個自創角色Mr. DOB，時而是粉紅色和藍色的圖像，時而又以塗漆纖維加固塑膠雕塑呈現，在壁畫尺寸的《TanTan Bo又名Gerotan：嘔吐出五臟六腑以及一個自我，隨著一切散入虛空，他將它們吞回空腹，在這個過程中他開始了他的冥想之旅》中，DOB又經歷融化和變異，雙眼化為指尖陀螺，再分裂出無數變異版本。

繼2002和2017年在日本參與「多啦A夢」群展後，村上隆亦創作了多幅以此著名動漫人物為題材的畫作，如多啦A夢和大雄站在任意門旁就像一對在神話中守護佛寺的神獸，又以村上隆知名的微笑太陽花填滿多啦A夢輪廓身形的畫作等。

近年村上隆有不少的作品開始融合中西方哲思，包括看似甜美的多啦A夢，實則也反應了他對於死亡與衰老的思索，如《超越死亡的王國獅子》描繪一隻唐獅子伏在彩色骷髏頭組成的拱橋上，另一作品《人們在前往陰界的路途中會遇到許多艱辛和災難，但這個過程迫使人們去感受生之為人的困苦，從而超渡成佛》蘊藏許多日本畫的元素：隱士、少女、雀鳥、嬰兒、白色大象等，以西方普普藝術結合浮士繪式畫工，表現村上隆自己的「宗教畫」。

8日起因高古軒首次參與上海西岸藝博會而將村上隆長達18米的巨幅創作《雲中之龍—靛藍》也帶到上海，王涵怡指出：「村上隆在中國有非常高的知名度」而這件作品尤其「在主題和色系汲取中國傳統繪畫的精髓」希望吸引喜愛村上隆作品的藏家。

(中國時報)

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