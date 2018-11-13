翻轉西樓記 才子佳人耍憂鬱

2018年11月13日 04:11 中國時報 李欣恬 ／台北報導 ／台北報導

數位時代，內容農場假消息滿天飛，網民也總是習慣躲在虛擬世界裡當正義魔人，甚至鬧出人命來，類似的情節也出現在經典崑曲《西樓記》裡面。繼《南柯夢》、《繡襦夢》之後，台灣導演王嘉明再度跨足傳統戲曲領域，受邀為大陸江蘇省昆劇院改編、執導《西樓記》，賦予經典作品新觀點，他表示：「在才子佳人的愛情故事之外，崑曲也有它不合邏輯的黑色幽默，讓人看了發笑。」

從事劇場編導工作20多年，王嘉明表示，他的創作人生受崑曲啟發甚多，「崑曲是古老劇種，音韻和身段都非常美，在才子佳人生死相戀的情節之外，也可以看見古人的幽默，整齣戲因為一張錯放的信紙而產生不少誤解，讓男女主角差點再也見不了面，一個誤會帶出另外一個誤會，過程非常荒謬。」

《西樓記》故事描述一名青樓女子和文弱書生兩人一見鍾情，被彼此的才氣吸引，一人寫詞、一人寫曲，不料卻遭人從中作梗，通報書生老父，女子臨走前託人轉交一封信，和書生相約道別，沒想到信紙被錯放，書生沒能赴約，暗自猜想女子為何送給他一封空白信，女子失望地離開，不久後被酒家誆騙，嫁給富公子為妾，痛苦度日。一對俠客、俠女情侶，聽聞此事，決心要協助女子和書生大復合。

王嘉明在改編內容的過程中，將原本有的四十折段落加以刪減，保留下其中的〈樓會〉、〈拆書〉、〈玩箋〉、〈錯夢〉完整段落，並且修改了原作女子和書生大團圓的結局，「我運用〈錯夢〉翻轉結局，讓俠客的見義勇為，出手協助兩人和好，變成一場夢境，最後結束在書生打開那封空白信的瞬間。」

(中國時報)