翻轉西樓記 才子佳人耍憂鬱

由台灣導演王嘉明執導、大陸江蘇省崑劇院演出的崑曲經典《西樓記》，劇中除才子佳人生死相戀的愛情故事，也有許多因猜忌和誤解而形成的詼諧橋段。（曹凱評攝，衛武營國家藝術文化中心提供）

友善列印
中國時報
／台北報導

數位時代，內容農場假消息滿天飛，網民也總是習慣躲在虛擬世界裡當正義魔人，甚至鬧出人命來，類似的情節也出現在經典崑曲《西樓記》裡面。繼《南柯夢》、《繡襦夢》之後，台灣導演王嘉明再度跨足傳統戲曲領域，受邀為大陸江蘇省昆劇院改編、執導《西樓記》，賦予經典作品新觀點，他表示：「在才子佳人的愛情故事之外，崑曲也有它不合邏輯的黑色幽默，讓人看了發笑。」

從事劇場編導工作20多年，王嘉明表示，他的創作人生受崑曲啟發甚多，「崑曲是古老劇種，音韻和身段都非常美，在才子佳人生死相戀的情節之外，也可以看見古人的幽默，整齣戲因為一張錯放的信紙而產生不少誤解，讓男女主角差點再也見不了面，一個誤會帶出另外一個誤會，過程非常荒謬。」

《西樓記》故事描述一名青樓女子和文弱書生兩人一見鍾情，被彼此的才氣吸引，一人寫詞、一人寫曲，不料卻遭人從中作梗，通報書生老父，女子臨走前託人轉交一封信，和書生相約道別，沒想到信紙被錯放，書生沒能赴約，暗自猜想女子為何送給他一封空白信，女子失望地離開，不久後被酒家誆騙，嫁給富公子為妾，痛苦度日。一對俠客、俠女情侶，聽聞此事，決心要協助女子和書生大復合。

王嘉明在改編內容的過程中，將原本有的四十折段落加以刪減，保留下其中的〈樓會〉、〈拆書〉、〈玩箋〉、〈錯夢〉完整段落，並且修改了原作女子和書生大團圓的結局，「我運用〈錯夢〉翻轉結局，讓俠客的見義勇為，出手協助兩人和好，變成一場夢境，最後結束在書生打開那封空白信的瞬間。」

(中國時報)

村上隆雲中之龍 汲取傳統精髓 箱中偶戲 與愛貓亡靈重逢

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。