劉寶傑復工首日 再追韓國瑜效應

劉寶傑昨在觀眾殷切期盼下復工主持《關鍵時刻》。（取材自YouTube）

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中國時報
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東森《關鍵時刻》主持人劉寶傑12日銷假復工，重回螢光幕的第1天，他不改初衷，第1個話題就是談高雄市長候選人韓國瑜與陳其邁「決戰三山」拚場造勢。據悉，他一如往常上午9點多就到公司開會，準備晚上的節目議題，東森高層特地送上紫色桔梗花籃，並寫上「永遠不變的愛」歡迎他復工，也希望雙方能繼續合作關係。

劉寶傑近期因連續3周在節目中狂打高雄議題，並聚焦在高雄市長候選人韓國瑜「韓流」效應，傳出因此遭到高層施壓，導致他「被請假」一周，原本2日南下高雄開講的計畫緊急喊停，劉寶傑因此揚言不幹了。

掌《關鍵》吸金1.7億

他昨雖然銷假上班，卻又傳出他拒談續約，將主持到明年1月合約到期即走人！他主持《關鍵時刻》11年，不僅為自己進帳約1.7億元，因收視穩定，也成為東森金雞母，他若真的約滿走人，無疑是電視台莫大的損失。

《關鍵時刻》固定班底馬西屏昨上中天《小明星大跟班》，被問到劉寶傑一事，馬西屏說，兩人很早前就聊過個人去留問題，「他不會主動談，是幾年前我就說，我替你撐這麼久，但我身體很不好，兩次面臨生死關頭，一次心臟和一次流感重症，你有沒有退休計畫，你退了我就退休同進退。」

馬強調當時只是聊到兩人何時該急流勇退，與這次事件無關，那時的劉寶傑還沒有規畫，只表達了自己的想法和心願。明年1月是否會與劉寶傑共進退？馬西屏表示：「到時你們就知道！等他真的告訴我1月就不續約不主持，我再來考慮！」

馬西屏也開玩笑說，兩人合作至今，劉寶傑害他損失上千萬收入，「因為他個性低調內斂，不接任何代言活動，但很多廠商提的代言邀約企畫都是希望我們兩人一起。」可是劉寶傑一個都不接，導致他也一個都沒接到。

(中國時報)

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