決戰金馬女配角－丁寧褪性感外衣領跑綠葉群

2018年11月13日 04:11 中國時報 專題報導徐桐炘

惠英紅《翠絲》

丁寧《幸福城市》

許晴《邪不壓正》

黃嘉千《老大人》

第55屆金馬獎最佳女配角入圍者大多戲齡不淺，但除港星惠英紅，其他4位演員都是首度入圍。惠英紅已是3屆香港金像獎和上屆金馬獎的雙料影后；而49歲許晴不僅是老戲骨，更是大陸演藝圈「美魔女」代表；丁寧和黃嘉千以截然不同類型的電影展現台灣女演員堅強實力，17歲張子楓年紀雖小，卻早在8年前就因《唐山大地震》受矚目。

丁寧是該獎項被寄與厚望的台灣演員，她在演藝圈苦熬多年，即使在多部戲劇展現多變形象，也曾入圍金鐘獎，但始終因性感外表和勁爆發言讓人忽視演技，今年終於在《幸福城市》大放異彩，她挑戰演出「大姊大」，在有限的場景和台詞內，同時展現爆發力和內心戲。片中一場長時間奔跑的戲，丁寧在一根菸的時間內演出逃犯遭捕卻故作泰然的模樣，接著再逐步表現與兒子重逢的慚愧感和悲痛，為該片寫下最完美的終章。

許晴氣勢力壓全場

脫下武打女星名號的惠英紅，已用《幸運是我》、《血觀音》證明她在劇情片的充沛能量，塑造出一個個動人又鮮明的角色，在新片《翠絲》又有創舉，最初只是位在乎家庭倫理的傳統婦女，但當她見到丈夫出櫃甚至吐露想變性的事實時，突然失去最在乎的禮教和理智，一連串的崩潰舉動看似誇張，卻能讓觀眾體會身為妻子或母親極致歇斯底里的狀態，讓人忍不住為她心疼，再受獎項肯定的機會不小。

許晴在《邪不壓正》的表現機會不多，恐成奪獎負面因素，但她的女人味無疑是片中最棒點綴和平衡，從眼神至肢體，甚至是說話的語氣音調，同時散發嫵媚與堅毅的氣息，卻絲毫不違和。其中一場與廖凡在餐廳對峙的戲，有望成為獲獎最大關鍵，2人從一來一往對話到互賞巴掌，她先柔而剛，最後用氣勢力壓全場。

大陸演員張子楓5歲就出道拍廣告，今年因和金馬男主角入圍者彭昱暢合演陸片《快把我哥帶走》，一躍成為破億票房女星，在《你好，之華》一人分飾兩角，是「過去式」裡周迅的童年，「現在式」中則為周迅女兒，在強勁的對手演員旁毫無怯懦與遜色，表情和眼神令人信服，加上導演岩井俊二鏡頭下美好的少女姿態，看完電影肯定難忘這位影壇新星。

黃嘉千拿獎靠運氣

影視歌三棲的黃嘉千在《老大人》擔下吃重角色，飾演兼顧家庭和工作的職業婦女，她在片中演技自然，哭戲感人，可惜因角色較為不慍不火，拿獎需靠極大運氣。金馬獎頒獎典禮17日將在國父紀念館舉行。

(中國時報)