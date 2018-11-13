李安籲金馬延續台灣軟實力

2018年11月13日 04:11 中國時報 徐桐炘 報導

第55屆金馬獎評審團記者會12日舉行，執委會主席李安和評審團主席鞏俐等人共同出席。鞏俐4年前在金馬錯過影后寶座，曾重批金馬缺乏公正和專業，並放話不再參與金馬，她昨避談此事，笑言：「這件事很長，私下有機會看到我的話，我們慢慢聊。」

然而鞏俐不忘強調：「每個人就一票，只要有我鞏俐在這，這就是個公正的平台。」面對舊愛張藝謀新作《影》入圍12項大獎，鞏俐承諾：「沒有好友壓力，這方面我六親不認。」

差點撞期《花木蘭》

李安表示當初執委會開出評審預想名單時，一見鞏俐的名字就說：「這個好，可能嗎？她會來嗎？」李安認為以鞏俐的眼界和資歷，若願接下評審團主席工作，對金馬獎是很大的榮幸，執委會執行長聞天祥也認為值得一試，李安大讚鞏俐充滿誠意且痛快接受邀請：「她可以說是一口答應，非常感動。」

鞏俐感謝李安邀請，更表達對李安作品和為人的喜愛，「謝謝對我的信任，當初接到邀請還問：『真的嗎？』我說一定要去，為亞洲電影做些事情。」但她最近在紐西蘭拍《花木蘭》，差點因拍攝延期來不了，劇組說要致電李安幫她請辭，她回拒：「給誰打電話都沒有用，不管你拍不拍完，你要把我的戲拍完，我一定要去金馬獎，所以紐西蘭3日拍完就立刻飛來。」

盼金馬兼顧商業藝術

曾任坎城影展評審、柏林影展、威尼斯影展等評審團主席，此次擔任華語電影評審團主席，鞏俐坦言心情從未如此緊張，除了評審團成員眾多，她更點出華語電影有許多相同元素，必須逐一檢視看出特色，她坦言剛從紐西蘭來台時有時差，「1天看4片有點緩不過來。」但看到不少感動自己的電影和表演，甚至堅持不在電影放映期間離席，因不想錯過任何鏡頭和每個演員的表演。

李安對首度接下金馬主席感到光榮，「有壓力和責任感，也有貢獻的心情。」但他認為金馬獎已經是成熟、井然有序的影展，更是台灣軟實力的一大證明，「台灣麻雀雖小、五臟俱全，要延續下去！」他此次提醒初選評審，讓商業和藝術電影兼容並蓄，但決選將全權交由評審團決定，其他評審有黃志明、許月珍、林書宇、陳竹昇、陳珊妮、陳博文、柯星沛、曾偉禎、游乃海、李耀華、蔡珮玲、白睿文（Michael Berry）。

(中國時報)