邱澤入戲角色 段奕宏陷掙扎

2018年11月13日 04:11 中國時報 徐桐炘 報導

金馬執委會公布最佳男主角入圍訪談影片，邱澤、段奕宏、徐崢、鄧超和彭昱暢分享拍攝和入圍心境。邱澤在《誰先愛上他的》飾演同性愛人剛離世的劇場導演「阿傑」，他談如何投入該角：「劇場是他的執念，他要替他親愛的人做告別式，所以男同志和劇場導演這件事是完全可以融合的，台客則是他的個性。」他下戲後甚至分不清是阿傑還是自己，「那時候我就知道我已經是阿傑，不管機器放在哪裡、劇本怎麼改。」

在《暴雪將至》飾演工廠保全的段奕宏在片中必須不斷淋雨，他表示一開始不適應，「曾經說服自己眼睛睜不開就睜不開吧！可是這個自然反應是段奕宏，但角色不會，因為他長期生活在下雨的地方。」所以他必須在自己和角色間不斷「打架和掙扎」，他自虐說：「掙扎感越多，我就越知道如何靠近角色。」

徐崢開心被鼓勵

徐崢以《我不是藥神》入圍，他感謝表示：「你已經在做自己喜歡的事情，還有人要給你獎和鼓勵，這是開心加上開心。」他在片中飾演自私自利的小人物，但他認為恰好能把觀眾帶進故事情節，畢竟每個人都有人性缺陷，但能跟著角色喚發心底同情心。

鄧超以《影》入圍，他表示：「一人演出兩角，自己和自己演戲，就是很美妙的事情，從來不覺得苦。」大陸年輕演員彭昱暢以《大象席地而坐》首度入圍金馬，他表示故事講的是一天發生的事情，色調和光線必須一致，「每天只有凌晨3點鐘起來去排練，可能一天就排個2、3次，那時候就很苦啊！但是很快樂。」

(中國時報)