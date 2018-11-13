柯有倫完婚「比簽唱片約簡單」

柯有倫（右起）、謝欣穎、莊凱勛、紀培慧、林哲熹出席《緣分‧黑天鵝》記者會。（羅永銘攝）

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中國時報
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柯有倫12日與莊凱勛、謝欣穎、紀培慧、林哲熹等人出席福斯傳媒集團亞洲（FNGA）啟動台灣原創影集《緣分‧黑天鵝》記者會。柯有倫被問與女友「登記沒」時，直率回：「登記了！」坦言11月1日已經與小他兩歲的「學妹」登記結婚，因老婆非圈內人想要低調，才沒正式對外宣布，至於為何選那天？他笑說只是因為好記，而且想要趕在1111光棍節前完成這件事，婚禮則是明年4月才會辦。

被問起成為新手人夫的感覺，柯有倫說覺得踏實很多，也有很多新鮮事，開始必須為兩個人著想，不能再動不動就想一個人出國找靈感。

一旁的「過來人」莊凱勛笑說「你會有得忙」，紀培慧也祝福地說：「111是天使數字，代表你走在正確的道路上，是個超吉祥的數字喔！」

柯有倫表示，當天兩人到大安區戶政事務所時，旁邊的民眾看到他也只是笑笑，他辦完結婚登記才發現結婚原來好簡單，比簽唱片合約還簡單，從排隊到換發身分證、等結婚證書只花約1小時就完成。而他和太太本來還在笑他們前一組新人在背板前拍照的行為，沒想到接下來兩人也去拍了。

莊凱勛墓園追星

他的新婚妻「學妹」，是當年在新加坡念書時的學妹，小他兩歲。他表示，太太已經很習慣走在路上常有人跟他要簽名或合照，如果沒什麼人找他，太太還會虧他：「最近熱度不太好噢！」

《緣分‧黑天鵝》故事靈感來自鄧麗君多首不巧金曲，莊凱勛大學時剛開始當臨演，生活過得不太好，平均大約兩周就會騎著老野狼125上山，到墓園去看鄧麗君，去按一按那裡的鋼琴鍵，他說，透過這位華人巨星前輩給自己一些能量，這也是他從小到大唯一的追星經驗。

(中國時報)

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