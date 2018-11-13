金馬準影后 謝盈萱愛表演

2018年11月13日 04:11 中國時報 吳奕萱 報導

在《誰先愛上他的》中飾演怨婦，全素顏的造型令謝盈萱非常自在，自嘲像「虎姑婆」，佩戴Hublot宇舶表SPIRIT OF BIG BANG TITANIUM BLUE，34萬7000元。（服裝提供／Leonard；攝影／JOJ PHOTO)

1.Hublot宇舶表BIG BANG ONE CLICK KING GOLD WHITE DIAMONDS，84萬7000元。（Hublot提供）

2.Hublot宇舶表BIG BANG ONE CLICK STEEL WHITE DIAMONDS，45萬5000元。（Hublot提供）

3.Hublot宇舶表BIG BANG ONE CLICK PINK SAPPHIRE DIAMONDS，212萬6000元。（Hublot提供）

4.Hublot宇舶表BIG BANG ONE CLICK BLUE SAPPHIRE DIAMONDS，245萬3000元。（Hublot提供）

台片金馬之光《誰先愛上他的》上映以來好評不斷，憑藉演員強大的表演能量，細膩刻畫角色間徬徨無助的愛，也把飾演女主角的「怨婦」謝盈萱推上高峰，與周迅、孫儷角逐影后，也幾乎是本屆紅毯上最高的女星。

片場做瑜伽 放鬆心情

當初導演徐譽庭找上門時，她很疑惑「為什麼？」有這麼多好的演員，為何選上少演出電影的自己，後來發現是信任，是全然地相信彼此，這份了解幫助謝盈萱順利詮釋「劉三蓮」，甚至在片場自在做起瑜伽放鬆心情。

坦言有點摩羯座的控制欲，片中她充滿情緒勒索對待兒子，若有天真的成為媽媽，她自嘲可能是位「虎媽」，不過假如孩子未來是同志，也會肯定地告訴他：「要做個驕傲的同志！」一定要肯定自己。對金馬入圍，謝盈萱坦言不敢置信，從深厚舞台劇底子出身，雖經常想過「領獎」的場面，卻從未設定是金馬這個等級，打電話給媽媽報喜，媽媽也愣了5秒才意會過來，讓原本止不住淚水的她破涕為笑。

出國窮遊 自我歸零

本次拍攝Hublot宇舶表系列專題，高身（身兆）纖瘦的身材駕馭服裝皆無往不利，還在考慮紅毯服裝的她，笑說生理期跟典禮超有緣，「今年北影和有次金鐘，都剛好遇到生理期第一天，臉腫就算了，曝光才是大事。」金馬結束後，謝盈萱也打算出國旅遊，習慣窮遊的她常常訂Airbnb，也不太購物，「人終究要回歸平凡，旅遊對我是回到零點的方式。」

(中國時報)