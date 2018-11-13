寵金馬貴賓 Maserati名車接送

2018年11月13日 04:11 中國時報 陳大任 報導

Maserati與金馬獎共同設計55周年紀念水晶香檳杯。（Maserati Taiwan提供）

Maserati Levante TROFEO為國內首款在賽道上發表的Super SUV，售價898萬元，Maserati行銷公關經理孟祥恩（左起）、Maserati品牌總經理黃怡超、台灣蒙地拿總經理宋牧樺。（Maserati Taiwan提供）

最受華人矚目的年度影壇盛會金馬獎今年為第55屆，適逢Maserati旗艦車款Quattroporte問世55周年，品牌不僅是本屆金馬獎主要贊助品牌並提供專屬禮車，將於金馬影展期間提供執委會主席李安搭乘，並於頒獎典禮當天接送金馬獎貴賓踏上星光大道。

Maserati行銷公關經理孟祥恩表示，為了這次活動，一共有7台品牌旗艦Quattroporte及運動休旅Levante做為金馬獎禮賓用車，其中2台已提供李安以及鞏俐。Quattroporte於1963年誕生，為史上首部配置賽車引擎的4門豪華轎跑車，並廣受各國富豪、皇室貴族喜愛。李安專屬禮車為售價598萬元的Quattroporte GranSport；此外，Levante則為品牌首款高性能豪華休旅，售價458萬元起。

Maserati Taiwan日前於麗寶賽車場發表Levante TROFEO，不僅外觀與內裝細節重新打造，由Ferrari工廠組裝的3.8L V8雙渦輪增壓汽油引擎，更可造就出0-100km/h僅3.9秒的驚人加速實力，成為品牌進運Super SUV的最新力作。

(中國時報)