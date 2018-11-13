林嘉綺領軍 展大秀氣勢

伊林名模林嘉綺為GIOIA PAN 2019春夏大秀壓軸登場，她身著頗具立體感的金色長禮服現身，氣勢十足。（TIS提供）

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中國時報
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伊林男星吳珝陽雖新劇即將要上映，仍力挺台灣時尚到場走秀。（盧禕祺攝）
王尹平穿吳日云設計的3D立體印花褲裝，透過3D眼鏡花朵就會變立體。（盧禕祺攝）
造型師李明川以男性觀點演繹潘怡良作品，更笑稱服裝中能修飾身形的剪裁，讓他穿上後也能擁有肌肉猛男般的視覺效果。（TIS提供）
利菁選穿品牌黑色針織洋裝出席GIOIA PAN大秀，大讚潘怡良的設計功力。（TIS提供）

2018台北魅力展日前展開，伊林名模從開幕夜登場的設計師潘怡良，到「Dazzling璀璨新視野」主題秀等上秀，氣勢驚人，而伊林藝人包括利菁等人出席，更讓活動星光熠熠。

5歲女兒後台見習

林嘉綺為設計師潘怡良同名品牌GIOIA PAN大秀壓軸出場，許久未替時裝周走秀的她，身著一襲立體感十足的金色長禮服氣勢登場，也讓首次在後台全程觀看的5歲女兒Kuku興奮不已。出席的利菁大讚潘的「眼力」，只需單純藉由目測，即可完美打造出貼合身形的作品，還說品牌需要凹凸有致身材才能駕馭，是否擔心自己的身材已被設計師看透？利菁笑答：「這是我的本錢，是她的本事。」藝人陳德容、夏嘉璐、李翊君與造型師李明川等人皆出席這場活動。

3D印花褲裝變立體

王尹平則擔任「Dazzling璀璨新視野」主題秀壓軸，透露她才剛從美國旅行回來，因吃了太多美式食物胖了一圈，為了大秀積極展開魔鬼訓練健身；當天她身穿吳日云設計的3D印花褲裝，透過3D眼鏡花朵印花就會變立體，既有趣又創意十足。

許久未走秀的男星、身高188公分的吳珝陽，近幾年把心力放在演戲上，新戲《萬德浮史貝斯》、《我是顧家男》即將上映，但得知台北魅力展動態秀，二話不說立刻排除萬難情義相挺，還義務指導新人後輩走台步，齊力為台灣時尚產業盡一分心力。

(中國時報)

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