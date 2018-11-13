劉奕兒、項婕如 師姊妹鬥時尚

劉奕兒拋掉私下男孩子氣，鏡頭前展現專注的溫柔眼神，穿sandro印花長袖短洋裝價格店洽。（JOJ PHOTO攝）

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中國時報
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劉奕兒（右）穿sandro英文字樣T恤3480元、格紋包臀膝上裙8580元；項婕如穿maje混色針織衫1萬3680元、黑色皮革短褲價格店洽。（JOJ PHOTO攝）
sandro麂皮墨綠色高跟靴，1萬3680元。（sandro提供）
maje民族風針織上衣，1萬440元。（maje提供）
maje蘇格蘭紋短裙，9050元。（maje提供）
sandro珍珠裝飾綠色針織上衣，1萬440元。（sandro提供）

女星劉奕兒和師妹項婕如，將於本周上映的電影《有五個姊姊的我就註定要單身了啊！》中爭鋒相對大鬥法，也趁機在鏡頭前一較高下。堪稱拍攝經驗豐富的劉奕兒，拋掉私下男孩子氣，展現專注的溫柔眼神，自認很容易「脫韁」的她，為戲裡角色收起嘻嘻哈哈的隨和個性，挑戰性感強勢的教官形象，還笑說：「感謝他們（指劇組）看到我的彈性，看到我身為女人的潛力。」

而一旁的新人項婕如雖外表看來文靜，內心卻住著個愛玩的小男孩，更喜歡從事攀岩、滑板等激烈運動，時常搞得身上充滿各種大小瘀青。個頭嬌小的她，則為宣傳換上平常鮮少穿著的裙裝，並踏上厚底樂福鞋，要以少女感十足的清新氣質取勝。

雙姝演繹巴黎都會女性

2人身上選穿的法國女裝maje及sandro的秋冬服飾，亦延續演得轟轟烈烈的姊妹情節，分別為品牌操刀的創意總監Evelyne Chetrite和Judith Milgrom，現實生活中是一對如假包換的姊妹檔，並分別透過各自混搭筆觸，描繪出結合都會感的巴黎女性樣貌。

(中國時報)

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