迎接耶誕 從瓷開始

皇家哥本哈根推出經典耶誕設計餐具擺飾，2100元起。（皇家哥本哈根提供）

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中國時報
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Wedgwood耶誕擺飾，1600元。（Wedgwood提供）
皇家哥本哈根2018耶誕樹擺飾，2100元。（皇家哥本哈根提供）
法藍瓷推出和平之願白鴿天使擺飾，2900元。（法藍瓷提供）
法藍瓷推出滿心祝福紅心天使擺飾，2900元。（法藍瓷提供）
Wedgwood銀白耶誕系列，盤20cm四入組，6000元。（Wedgwood提供）

喜迎耶誕，頂級瓷器祭出耶誕獻禮，不只換上專屬節慶圖騰的餐盤，另外桌上的擺飾也成為耶誕禮物或是居家擺飾的最佳亮點。丹麥皇室御用的國寶級餐瓷品牌皇家哥本哈根，在1895年就攜手藝術家Finn Nass-Schmidt設計經典耶誕系列，時至今日當時的概念仍被運用於每年的節慶設計之中，也成為品牌迷必收藏的經典系列，其設計概念包括耶誕節掛在門上的檞寄生裝飾，以綠色松樹枝纏繞成花環，天使、聖誕心、奏樂鼓和小禮物等綴飾，交垂於松枝花環間，最後再繫上一個大紅色緞帶蝴蝶結。

經典設計概念 歷久不衰

英國的傳統裝飾為冬青樹和綠色植物，直到18世紀末，長春藤和槲寄生才開始進到屋內，耶誕樹在早期是屬於德國的傳統，直至維多利亞女王一家人聚集在耶誕樹周圍的照片被刊登於倫敦畫報上，耶誕樹才開始受到英國普羅大眾的喜愛，Wedgwood的「銀白聖誕」系列就是以冬青樹、槲寄生花環以及格魯吉亞耶誕樹作為設計靈感，用以純淨優雅的銀白色映照出英國人在漫天白雪中迎接佳節的喜悅。

不讓歐洲瓷器專美於前，台灣瓷器之光法藍瓷則祭出小天使擺飾，有滿心祝福紅心天使擺飾、和平之願白鴿天使擺飾、高枕無憂美夢天使擺飾，透過瓷器傳達佳節祝福。

(中國時報)

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